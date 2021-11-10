Bakanlık 40 bin lirayı bulamadı

Ömer KADİROĞLU

Sütlüce’de yaşamını sürdüren 36 yaşındaki engelli Pınar Özverenoğlu, okul servisinin arızalanması nedeniyle eğitimine devam edemiyor.

Arızalanan litfli okul servisinin bir yıldır tamir edilmediği ifade edilirken, kızlarını okula gönderemeyen Önder ve Fezile Özverenoğlu çifti bu duruma isyan ediyor.

Diyalog’a konuşan Özverenoğlu çifti, kızlarının İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gördüğünü ancak okul servisinin bir yıl önce yandığını ifade etti.

Anne Fezile Özverenoğlu, kızlarının okula giderek eğitim almak istediğini ancak başka servis olmadığı için Pınar’ın eve hapsolduğunu söyledi.

Servisin tamiri için 40 bin TL’ye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Özverenoğlu, “Bu çocuklara böyle mi ilgi gösterecekler? Devletin 40 bin lirası yok mu? Başka ülkelerde böyle mi? Sesimizi duyun ve bize yardımcı olun” dedi.

Fezile Özverenoğlu: Bir yaşındayken öğrendik

Kızını 4 yıl boyunca dolmuşla okula götürüp getirdiğini ifade eden Pınar Özverenoğlu şunları söyledi:



“Kızım 7 aylık iken doğdu ve bir yaşına geldiğinde spastik engelli olduğunu öğrendik. Türkiye’de de burada da doktorlara gittik. Pınar iki yaşına geldiğinde doktor bizi Lefkoşa’da Özel Eğitim Merkezine gönderdi. Ben o zaman çalışmıyordum ve köyden her gün normal yolcu otobüsü ile kızımı Lefkoşa’ya okula getiriyordum. 4-5 yıl böyle gidip- geldim. O zaman okulun bakıcı eksikliği vardı.Ben de kızımın gittiği okula bakıcı olarak müracaat ettim ve işe alındım. 13 yıl orada çalıştım. Pınar 18 yaşına gelince mezun oldu. Girne’de 18 yaş üstü bir eğitim merkezi vardı ancak onun da liftli otobüsü olmadığı için birilerinin aracılığı ile hem Rum hem de Türk engelli çocuklarının gittiği ortak bir okul vardı. Pınar’ı oraya göndermeye başladım. Benim çalıştığım Lefkoşa’daki iş yerinden gelip kızımı alıp güneye eğitime götürüyorlardı. 8 yıl da orada devam etti. Emekli olduktan sonra Pınar’ı alıp köyümüze Sütlüce’ye geri döndük.Bu sırada da Gazimağusa’da Meral Eroğlu’nun girişimi ile İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi açıldı. Biz de o okula müracaat ettik ve Pınar orada eğitime başladı.”

Araç yolda kaldı

Kızı Pınar’ın İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne başladıktan sonra 7 ay boyunca normal servisle okula devam ettiğini söyleyen Özverenoğlu, şöyle devam etti:

“Okulun engelli otobüsü olmadığı için kızım 7 ay boyunca normal minibüs ile okula gidip geldi.

O dönemin Eğitim Bakanı ile görüştük ve Bakan okula liftli bir otobüs alınmasını sağladı. Kızım evden alınıyor ve eve geri bırakılıyordu. Ancak engelli minibüsünün servisi yapılmadığı için araç arıza yaptı. Bu arada Pandemi başladı ve iki sene çocuklarımız evde kaldı. İki senenin sonunda okulun eğitime devam edeceği bildirildi. Kızım aşı oldu ve okula başladı. Ancak sadece 5 kez okula gidip geldi. İki hafta sonra otobüs şoförü bizi aradı ve aracın yandığını, yolda kaldıklarını söyledi. Gidip çocuğumuzu aldık ve bir daha okula gönderemedik.”

Çözüm bulamadık

Fezile Özverenoğlu, okul müdürüyle temasa geçtiklerini, aracın tamire verildiğinin söylendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Okul müdürü otobüsü makiniste verdiklerini söylediler. Bizi okul tarafından aracın tamiri için 40 bin TL gerektiği bilgisi verildi. Güneşköy’de bulunan okuldan Gazimağusa’ya bir otobüs gönderdiler ancak o da liftsiz olduğu için kızımı alamıyor. Okulda tek yürüyemeyen benim kızımdır. Biz yaşadığımız sorunu çözmeye çalıştık ancak çözüm bulamadık. Hükümetin yapacağı bu mu? Bir sene bu minibüs tamir edilemeyecekse devlet niye var. Gerekirse belediyelerle anlaşsınlar yol ücretini ödeyelim ve bu çocuklar okullarına gidebilsin. Bu devletin bir minibüsü tamir edecek parası yok mu? Sesimizi duysunlar ve çocuğumuzu eğitiminden uzak bırakmasınlar.”

Önder Özverenoğlu’nda yetkililere çağrı

Baba Önder Özverenoğlu ise devlet büyüklerinin yaşadıkları bu soruna çare bulması için çağrı yaptı. Önder Özverenoğlu, “Aracı tamir etsinler ki evladımız okuluna gidebilsin” dedi.