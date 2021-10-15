İktisatçı tarafını hatırlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Merkez Bankası’nı ziyaret ederek, “Görevim ekonomik meselelerle de ilgilenmektir.” dedi.

Açıklamaya göre, Tatar, yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı dönemlerde Merkez Bankası ile birlikte çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, özellikle pandemi koşullarında yarattıkları imkanlarla ve fikirlerle sıkıntılı sektörlerin önünün açılması konularında çalışmalar yapıldığına değindi.



Merkez Bankası’nın kamu maliyetinin sürdürülmesi için ve özel teşebbüs için yaptığı açılımların fevkalade önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda ülkede finansal açıkların olduğunu ancak bu şartların Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve diğer ülkelerde de söz konusu olduğunu kaydetti.Aşılanmayla pandemi sürecinde yapılan açılımlar sonrası, yurt dışından öğrencilerin ülkeye gelmeye başladığını, KKTC’ye rağbetin arttığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir iktisatçı olarak tabloya baktığımda bu süreçleri iyi yönetmeye devam edersek, bu açılımlarla esas sektörlerin yeniden toparlanarak eski boyutlarına gelerek kısa süre sonra eski boyutlarını geçebileceklerini ve bunun da kamu maliyetine yansımasıyla şu anda içinde bulunduğumuz sıkışıklığın atlatılabileceğine olan inancımı belirtmek istiyorum” dedi.