Tatar rotayı çizdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul ettiğine ilişkin yazıyı dün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’na sunduğunu, Başbakan Ersan Saner’e de yeni hükümet kurulana Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nun görevlerine devam edeceklerine ilişkin yazıyı ilettiğini kaydetti. Tatar, Anayasanın bunu gerektirdiğini dile getirdi.

Tatar, dün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Başbakan Ersan Saner, önceki gün hükümetin istifasına ilişkin yazıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunmuştu.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner’e basına açıklamalarda bulundu.

Tatar: Süreç Anayasa’ya göre ilerleyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner tarafından önceki gün kendisine sunulan istifa yazısını Meclis’e tevdi ettiğini söyleyerek, Saner’e yeni hükümet kurulana kadar Başbakan ve kabinesinin göreve devam edeceğine ilişkin yazıyı ilettiğini kaydetti.

Devletin, hükümetlerin ve Meclisin halka karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Tatar, Meclisin gerek genel kurulda gerekse komitelerde, demokratik kurallar çerçevesinde, bazı yasa çalışmalarını sürdürebileceğini anlattı.

“Erken seçim daha da erkene alınabilir”

Tatar, bir erken seçimin zaten gündemde olduğunu anımsatarak, hükümetin istifası ile erken seçimin daha da erkene alınabileceğini de ifade etti.

“Nisap sorunu suni”



Meclisin yaşadığı nisap sorununu “suni” olarak nitelendiren Tatar, “Neticede nisap sorunu hükümetin icraatları için sıkıntı yaratmıştır. Başbakan da böyle bir karar aldı. Şimdi yeni gerçeklere göre bu ülkeyi yönetmek durumundayız. Evet, muhalefet muhalefetliğini yapacak, söyleyeceğini söyleyecektir. Ama ben genel tabloya baktığımda artık bu Meclis’in Ocak 2018’de oluşan iradeyi yansıtmadığını görüyorum. Bir erken seçim olacaktır ve ona göre yeni iradenin şekillenmesiyle bir hükümet kurulacak” şeklinde konuştu.

Sennaroğlu: Acil toplantıya çağırabilirim

Meclis Başkanı Sennaroğlu, ülkeyi, insanları çok acil olarak ilgilendirilen Muhaceret Yasası ile üreticinin kuraklık tazminatını alabilmesi için Genel Tarım Sigortası Fonu Bütçe Yasa Tasarısının acilen onaylanması gerektiğini belirtti.

Sennaroğlu, “Yeni üretim sezonu gelmiştir bunun beklemesi ertelemesi olamaz, üreticilerin parası kaynağı hazır olmasına rağmen, bütçe yasa tasarısı Mecliste yasallaşmadığı için bu ödemeler yapılamıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Ersan Saner’den yeni bir kabine oluşturulana kadar görevini devam ettirmesini istediğini kaydeden Sennaroğlu, Başbakanın aciliyeti olan konuları kendilerine iletmesi halinde bugün acil gündemle meclisi toplantıya çağıracaklarını söyledi.

Saner: Hükümet şimdilik görevinin başında

Başbakan Ersan Saner, hükümetin istifasıyla birlikte Mecliste görüşülecek yasa tasarılarının gündemden kalktığını ancak Başbakanlıktan yazılı olarak gönderilen yasaların öncelikli olarak gündeme alınıp görüşüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam etmesi yönünde bir yazıyı ilettiğini söyleyen Saner, hükümetin yeni hükümet kurulan kadar görevi başında olacağını ifade etti.

UBP’nin en erken zamanda erken seçime hazır olduğunu belirten Saner, erken seçim tarihinin 6 Şubat olması konusunda mutabık kalındığını ancak seçim yasaklarının ne zaman başlayacağı konusunda uzlaşılamadığını kaydetti.

Saner, bir soru üzerine yeni bir hükümet modelinin çıkmasının mümkün görünmediğini, Cumhurbaşkanı’nın tüm siyasi partilerle görüşüp zemin yoklayacağını ondan sonra da izleyeceği yol haritasını belirleyeceğini ifade etti.