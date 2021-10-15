İstişare süreci başlamalı

Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasını sunmasından 2-3 hafta önce başlanan algı operasyonlarına teslim olmayacaklarını belirtti.

Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Erhürman, devletin herhangi bir partinin kurultayına bağlanarak, kendi hukukunun dışına çıkamayacağına da vurgu yaparak, “Tepkimiz çok sert olur, böyle bir şeyi kabul etmeyiz” diye konuştu.

Açıklamaya göre, yaşananları “rezalet” olarak nitelendiren Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın parlamentoda temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişare sürecini hemen başlatması gerektiğini söyledi.

Erhürman ayrıca, bu dönemde yapılan yanlış işlerin hepsinin kurultay vesilesiyle yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın tarafsızlığının da tartışmalı hale geldiğini öne sürdü.

Sergilenen her “tuhaflıkta” işin içine Türkiye’nin de karıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Erhürman, “Bu ülkede kurulu olan sisteme elbette karşıyız. Bu statükodan memnun olan bir tek insan yok. Bu statükonun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bunun böyle devam etmesinin Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürüklediğini görseler de umurlarında değil” dedi.



Yaşananlardan sonra herkesin samimiyetini sorgulamaya başladıklarını ifade eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifa etmesi sonucu işgüder hükümet konumuna girdiğini belirtti.

“Bu makamı bozuk para gibi harcayamazsınız”

Cumhurbaşkanlığı makamının merkezi siyasi makam olarak dünyayla iletişim kurabilen ve siyasi istikrara sahip olan tek makam olduğunu da belirten Erhürman, “Bu makamı bozuk para gibi harcayamazsınız” dedi.

“Memlekete para yağıyor” havasının yaratılmaya çalışıldığını da söyleyen Erhürman, bu paraların nerede olduğunu ve neden 140 milyon TL borç alındığını sordu. Protokoller düzeninin bu şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Siz Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri karşılıklı sevgi ve saygıyla inşa etmek istiyorsanız, yapmayacağınız şeyi taahhüt etmeyeceksiniz ya da ne taahhüt ederseniz yapacaksınız” dedi.

“Kaosun olduğu yerde artık düzen tutturulamaz ve insanlar bireysel hedeflere koşmaya başlar. Öyle bir kaosa sürüklediler ki ülkeyi ne kural ne intizam kaldı. Memleketi ne hale getirdiniz gördük” şeklinde konuşan Erhürman, vatandaş bunun böyle gitmeyeceğini gördüğünü ve kendilerinin ortaya alternatif koyacaklarını söyledi.

