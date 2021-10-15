Kurultayın iptali olmaz

Suna ERDEN

Başbakan Ersan Saner, UBP kurultayının planlandığı şekilde ‘her ne pahasına olursa olsun’ yapılacağını söyledi ve bu konudaki spekülatif haberlere son noktayı koydu. tv2020’ye yaptığı açıklamada; Hüseyin Özgürgün’le birlikte 20 milletvekillerinin bulunduğunu, çoğunluğun kendisine destek vereceğini söyleyen Saner, yeniden genel başkan seçileceğini belirtti.

Saner “Kaç gün Başbakanlık yaptınız?” sorusuna “Bugün tam 10 ay oldu” diyerek yanıt verirken, genel seçimlerin Aralık ayı sonunda yapılabileceğini söyledi. Saner bu konuda muhalefete çağrı yaparak “Onlar da kabul ediyorsa Aralık sonu üzerinde uzlaşabiliriz” dedi.

Maaş ödemesinde bazı sıkıntıların yaşandığını inkar etmeyen Başbakan Saner, ay sonunda geçişte olduğu gibi sıkıntı yaşansa da ödemenin yapılacağını ifade etti. Saner 13’üncü maaşlar konusunda ise “13’ün önünü göremiyorum” diyerek, günü geldiğinde Ankara ile gerekli görüşmelerin yapılacağını ima etti.

Doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım

Başbakan Saner, dün tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, açıklamalarda bulundu. “Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz” diyen Saner, şunları ifade etti:

“Edinmiş olduğum siyasi ahlak gereği görevi iade etmemizin en doğru sistem olduğuna kanaat getirdim. Hayatım boyunca doğru olduğuna inandığımı şeyi yaptım ve hükümetin istifasını verdim. Hükümetimiz yeni hükümet kurulana kadar görev başında olacaktır.”

Devlet arazisi devlette kalmalı

Saner, iki bakan arasında yaşanan arazi konusuyla ilgili de konuştu.

“Sanayi bölgesindeki arazi meselesiyle ilgili Saner, tavrını ortaya koyduğunu söyledi. Saner, şöyle devam ettim:

“Devlete ait arazilerin mutlak suretle özelliklede gelişimin olduğu bölgelerde halkın kullanımına kalması için korunmak zorundadır. Bunu da net bir şekilde Bakana ilettim. Devlete ait kısmı mutlak suretle ayrılarak devletin kendisine kalması için de gerekli çalışmanın yapılması gerektiğini de söyledim.”

Bu parlamentodan yeni bir hükümet çıkmaz

Saner bir soru üzerine ise şunları ifade etti:



“Sayın cumhurbaşkanı tüm siyasi partilerle değerlendirme yapacak ancak bu parlamentoda yeni bir hükümet çıkması aritmetik olarak mümkün olsa da realisttik olarak mümkün olmadığını görüyorum. Sayın cumhurbaşkanının takdiri hangi konuda gerçekleşirse biz de parti meclisimizi toplayıp karar vereceğiz.”

Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrı yapan Saner, “Ülke için en erken zamanda seçim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aralık ayının sonu olabilir. Gerçi birkaç gün önce erken seçim tarihinde muhalefetle uzlaştık ama seçim yasakları konusunda anlaşamamıştık. Kurultay bitince gelsinler seçim tarihini belirlemek için toplanalım” dedi.

Kurultay mutlaka olacak

Kurultayın iptal edileceğine dair söylemlere de değinen Saner, UBP kurultayının planlandığı şekilde ‘her ne pahasına olursa olsun’ yapılacağını söyledi. Saner, “UBP her zaman başkanlarına sahip çıkmıştır, şimdi de sahip çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Maaşları ödeyeceğiz

Başbakan Saner, maaşların ödenmesi noktasında sıkıntı olup olmayacağına dair soruyu da yanıtladı. Saner, “Haziran ayı hariç her ay aynı sıkıntıyı yaşadık. Sürpriz bu tablo yok önümüzde. Biz elimizden geleni yapacağız. Başarılı bir şekilde maaşları ödeyeceğiz” dedi. Saner, 13’üncü maaşlarla ilgili önünü göremediğini dile getirdi. Saner, “Devletin 13’üncü maaşları ödememesi söz konusu olmaz. Kurultay sonrası bu konuyu enine boyuna tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Saner, “kurultayda başkan seçilmezseniz siyasi hayatınızı nasıl sürdüreceksiniz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Siyasette 24 saatte ne olacağını dahi kimse bilemez. Erken görüş ortaya koyup kendimi bağlamak istemiyorum.”

Birçok icraat yaptık

Başbakan Saner, “kaç gün Başkanlık yaptınız ve en önemli icraatlarınız neler oldu? sorusuna “Bugün tam 10 ay oldu” cevabını verdikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Kuzey çevre yolunu yaptık, Vadili köyüne giden ve uzun süredir yapılmayan yolu onardık. Lefkoşa’ya 700 kişilik meslek okulu açıyoruz. 10 yeni özel okul açtık. 16 okulun açılışına imza attık. Yeni devlet hastanesinin çalışmaları yapıldı. Kapalı Maraş’ta çalışmalar yaptık. Güzelyurt ovasının sulanması projesi hazırlandı. Girne’deki hastanenin inşaatına başlanacak.”

Saner sözlerini şöyle noktaladı:

“Dokuz ayda istikrarı büyük oranda yakaladık. Anavatanımızın desteği ile altyapıdan sağlığa, eğitimden ekonomiye önemli yol aldık. Halkımızın takdiri, bizler için en büyük destek... Şimdi, kalıcı istikrar ve refah için daha da güçlü bir hükümet için tek başına iktidar zamanı. KKTC'yi hep birlikte yücelteceğiz."