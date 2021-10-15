Güneyde 153 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 bin 183 test yapıldı; 78'i yerel, 97 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Coronavirüs tedavisi gören 66 kişi ise iyileşerek, taburcu edildi. Ayrıca ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı ise 2 bin 562 olarak açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içinde 54 bin 108 test yapıldı; 153 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, dün hayatını kaybeden olmadığını duyurdu.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vakalardan 3 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 16 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

78 yerel vakanın 25’i Lefkoşa, 24’ü Girne, 18’i Gazimağusa, 10’u İskele, 1’i Güzelyurt bölgesinden olduğu belirtilen açıklamaya göre, 14 Ekim 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Dün Yapılan Test Sayısı: 17.183. Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 97. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16. Yerel Vaka Sayısı: 78. İyileşip Dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 66. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.191.868. Toplam Vaka Sayısı: 20.671. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.596. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 993. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 952. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8.”

Aşı ve bileklik



Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 2 bin 562 aşı yapıldığını açıkladı.Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 502. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 670.Güvende Kal Genel tablo: Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6645. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 66.622.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içinde 54 bin 108 test yapıldı; 153 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, dün hayatını kaybeden olmadığını duyurdu.

Güneyde toplam vaka sayısı 121 bin 995’e yükseldi.

Tedavisi hastanede devam eden 60 hastadan 22’sinin de durumunun kritik, 9’unun da entübe halde olduğu belirtildi.