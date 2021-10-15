Saner yarışta yok!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifası sonrasında yaptığı açıklamada, “mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz” değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Özgürgün’ü Meclis’e girmeyip maaş almakla eleştiren muhalefet için “kendileri giriyorlar mı da maaş alıyorlar” sorusunu yönelten Hasan Taçoy, muhalefetin kendi arasında hükümet kurmaya yetecek sayısı olmadığını, UBP dışında bir partinin şu an itibarıyla hükümet kurma şansı bulunmadığını söyledi.

Taçoy, bu ay sonu yapılacak UBP Kurultayın “bir rövanş” olacağını da ifade ederek, “Sucuoğlu ile kozlarını paylaşacaklarını söylemenin çok da yanlış olmayacağını” kaydetti.

UBP’nin ortaya koyduğu vizyonlara yıllardır inandığını anlatan Taçoy, yanlışların ise üzerine giderek karşı çıktığını kaydetti.

“Hizmet için adayım”



“Ben ikonlaşmak için, bir ikon olmak için aday değilim” diyen Taçoy, hizmet için aday olduğunu söyledi. Taçoy şunları kaydetti:“Benim resmimi çerçeveleterek duvara asmayın. Onun yerine lütfen ailenizin resmini asın. Kendi çocuklarınızın resmini asınız ve ‘ben bu çocuklar için bugün ne yaptım’ deyiniz. Onlara yarın için ne bıraktım diye sorun ve gelin bunları hep birlikte yapalım. Elbirliğiyle bunu yapalım ve bu güzelim ülkeyi çok daha yaşanılır bir hale getirelim.”Ersan Saner’in UBP genel başkanı ve başbakan olarak yönetim şeklinin kendi tercihi olduğunu ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Taçoy, “Bunun takdirini vatandaşa bırakıyorum” dedi.

“Lider olmak kolay değil...”

Taçoy, lider olmanın kolay olmadığını belirterek, Derviş Eroğlu’nun attığı adımlar ve ortaya koyduğu vizyonu ile lider olmayı başardığını belirtti. Taçoy, yeri geldiğinde bazı konulardan geri durmanın bir zayıflık olmadığını, bunu yapabilmenin bir devlet adamlığı sorumluluğu gerektirdiğini söyledi.

“Bütçe geçmezse 2022’yi de kaybederiz”

Pandemiden dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıların 2022’de giderilmeye başlanacağını söyleyen Taçoy, “Ekonomi uçmayacak ama ayarlar yeniden tescil edilecek. Bu ayarları yaparken ekonomi içerisindeki kontrolü elde tutan bütçe bacağını bundan uzak tutamazsınız. Yoksa ülkeye 2022 yılını da kaybettireceksiniz. Ve belki de bu bir yıllık kayıp beş yıla mal olacak” dedi.