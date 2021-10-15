Böyle devam edemez

Afet İLBAN

28 belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının belediyelere olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa’da eylem yaptı.

Belediyelerin yıllardır devam eden sorunlarına dikkat çekilen eylemde, hükümete gelecek partilere çözüm çağrısı yapıldı. Eylemde, 48 milletvekiline talepleri içeren mektuplar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu aracılığıyla iletilerek, en erken zamanda sorunlara çözüm bulunmazsa tekrar Meclis önüne gelineceği uyarısı yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) önünde toplanan eylemciler, yoğun bir katılımla Cumhuriyet Meclisi’ne yürüdü.

“Vur Vur İnlesin Meclis Dinlesin”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Birlik Mücadele Dayanışma”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarının atıldığı eylemde, “Halk İçin Hizmeti Mümkün Kıl”, “Yönetemiyorsunuz”, “Sürdürülebilir Yerel Yönetimler Olmazsa Olmazımızdır”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen”, “Onurumuzla Dik Duracağız, Haklarımıza Sahip Çıkacağız” pankartları taşındı.

Eyleme hangi başkanlar destek verdi?



İlk olarak LTB park yerinde bir araya gelen eylemcilerin yanına gelen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, eyleme destek belirtti.Meclis önünde yapılan konuşmaların ardından 48 milletvekiline iletilmek üzere getirilen mektuplar Meclis Başkanı Önder Sennnaroğlu’na verildi. Sennaroğlu eylemcilerin yanına gelerek, mektupları aldı.Bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekilleri ile parti yöneticileri de, eylem sırasında Meclis önüne gelerek, eylemcilere destek belirtti.

Eylemde kimler konuştu?

Eylemde; Hür-İş Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Dev-iş Başkanı Koral Aşam, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen,Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ,

Mehmetçik Belediye Cemil Sarıçizmeli, LTB Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaptı.