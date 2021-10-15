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Türkiye’ye baskı istedi

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Anastasiadis, Merkel'den Kıbrıs çözüm müzakerelerinin BMGK kararlarında belirlenen çerçevede yeniden başlamasına yönelik çabalara destek sunmasını talep etti

Türkiye’ye baskı istedi
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Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Kıbrıs çözüm müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında belirlenen çerçevede yeniden başlamasına yönelik çabalara destek sunmasını talep etti. Rum Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Anastasiadis ve Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı'ndan Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere sürecinin belirlenen çerçevede yeniden başlatılması ve Türkiye'nin tüm yasadışı eylemlerinin sonlandırılması ve geri alınması konusunda nüfuzunu kullanmasını talep etti" dendi. Anastasiadis'in, BM Genel Sekreteri Kıbrıs özel elçisinin atanma sürecindeki gecikme ve Türkiye'nin gerek Kıbrıs'ın karasularına gerekse de Kapalı Maraş'a yönelik devam eden meydan okumaları gibi Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında Merkel'e detaylı bilgi verme fırsatı bulduğu ifade edildi. Almanya ve Kıbrıs'ın yakın, samimi ve eskimeyen dostlukla birbirine bağlı olduğunu söylediği belirtilen Anastasiadis ve Merkel'in temasları sürdürme konusunda mutabakat sağladığı bildirildi. 

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