İsimler açıklandı

Kültür Dairesi, güzel sanatlarla ilgili 14 derneğin 19 projesine toplam 779 bin 850TL mali yardım yapıyor.
“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında oluşturulan Değerlendirme Komisyonu, 20 derneğin 27 projesini inceleyerek 14 derneğin 19 projesine 779 bin 850TL mali katkı yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.
2023 yılı için mali yardım yapılacak dernek ve proje isimleri ile katkı miktarları kultur.gov.ct.tr adresinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, değerlendirmede projelerin sanatsal ve kültürel değerinin yanı sıra, ülkeye sağlayacağı katkı da dikkate alındı.
2023 Yılı Projeleri İçin Derneklere Yapılacak Yardım Miktarları
1 SEÇDER Sevgi Çiçeği Kültür Sanat Derneği 44,000TL
2 Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği 69,000TL
3 Alayköy Folklor Derneği 43,500TL
4 Alayköy Folklor Derneği 35,000TL
5 Baraka Kültür Merkezi Derneği 23,900TL
6 Baraka Kültür Merkezi Derneği 39,600TL
7 Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 57,600TL
8 Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 42,400TL
9 Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği 10,000TL
10 Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Der. 40,000TL
11 Sonare Çoksesli Korolar Derneği 25,000TL
12 Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Der. KIFSAD 71,600TL
13 Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği 50,000TL
14 HASDER (Halk Sanatları Der.) 5,550TL
15 HASDER (Halk Sanatları Der.) 40,000TL
16 FODER (Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği) 71,600TL
17 Lefkoşa Foklor Derneği FOLK-DER 31,500TL
18 Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Der. (FOGEM) 33,200TL
19 Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi Der. (FOGEM) 46,400TL