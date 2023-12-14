Cinsel suçlarda patlama, %900 artış var

Suna ERDEN

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, para karşılığında 13 yaşındaki erkek çocukla 3 kez ilişkiye giren 35 yaşındaki Ebru Sakaroğlu’na 3 yıl süreyle hapislik cezası verirken, cinsel suçlardaki artışa dikkat çekti. Kararı okuyan yargı; 2013’te 7 olan suç sayısının 2022’de 63’e yükseldiğini belirterek, bunun yüzde 900 artış anlamına geldiğine dikkat çekti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. Karayı okuyan Yargıç, sanık Ebru Sakaroğlu'nun 2023 yılı Nisan ve eylül ayları içerisinde Girne'de meydana gelen “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” suçundan yargılandığını belirtti. Yargıç, sanığın söz konusu tarihler içerisinde 3 kez 13 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Yargıç, sanığın cinsel ilişkiye girdiği 13 yaşındaki çocuktan bin 800 TL alarak, maddi kazanç sağladığını belirtti. Sanık ile çocuk arasındaki yaş farkının anne-çocuk düzeyinde olduğunu kaydeden Yargıç, hem bu hususu hem de para kazanmak gailesi ile çocukla 3 kez ilişkiye girmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Çocuk mahkemede dinlenmedi

Yargıç, sanığın davasını kabul etmesini, çocuğun mahkemede dinlenmesine gerek bırakmamasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, sanığın ceza takdir ederken, işlenen suçun türüne ve yaygınlığına bakılması gerektiğini açıkladı. Ağır ceza yargıcı, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan Faaliyet Raporlarını adli ihbar olarak dikkate aldıklarını, son yıllarda cinsel nitelikli suçlarda istikrarlı ve bir o kadar da ciddi artış yaşandığını gözlemlediklerini ifade etti.

Son 10 yılda sürekli arttı

Yargıç, en son yayımlanan veriler ışığında son 10 yıllık döneme bakıldığında ağır ceza mahkemeleri huzurundaki cinsel nitelikli suçların sayısının 2013 yılında 7 iken 2014 yılında,15'e, 2015 yılında 21'e, 2016 ve 2017 yıllarında 29'a, 2018 yılında 19'a, 2019 yılında 33'e, 2020'da 38'e, 2021'de 36'ya ve 2022 yılında ise 63'e ulaştığını söyledi. Yargıç, 10 yıl öncesine oranla bu suç türüne ait mahkeme huzurundaki dava sayısında yüzde 900'lük bir artış yaşandığını dile getirdi. Yargıç “Bu artış oranı ülkemizin nüfusu ve boyutu da dikkate alındığında, ürkütücü ve bir o kadar da korkutucu olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır” dedi. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 09:23