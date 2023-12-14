5 yılda tamamlanır

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmelerde 3’üncü gün geride kaldı.

Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün yaklaşık 13.00 sıralarında başlayan görüşmeler dün sabah 07.30 sıralarında tamamlandı.

İlk olarak 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi ele alınarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakanlığa bağlığı kurumların da görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında daha sonra 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ele alınarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Başbakan Ünal Üstel, 2024 yılının büyük yatırımların ve yeni reformların yılı olacağını vurgulayarak, “Elektrikle ilgili asrın projesi bu yıl inşallah başlayacak ve 5 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanacak” dedi.

“Elektrik projesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Turizminin teminatıdır. Ekonomisinin teminatıdır. Yaşamsal tüm değerlerin teminatıdır. Çünkü bir ülkede enerji yoksa o ülkenin kendinin de enerjisi yoktur” diye konuşan Üstel, “Kıb-Tek bizim öz kurumumuzdur. Onu hep koruyacağız. Ancak enerjinin çeşitlendirilmesi ile birlikte arz güvenliğimizi sağlayacağız” vurgusu yaptı.

Üstel: Önemli reformlara imza atıldı

Başbakan Ünal Üstel, milletvekillerinin konuşmaları sonrasında Başbakanlığa bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldüğü sırada söz alarak, Genel Kurul’a hitap etti.

KKTC 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başbakan Üstel, bütçe hazırlıklarında katkı koyan tüm bakanlıklara, dairelere, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin başkan ve üyelerine teşekkürlerini sundu. Üstel ayrıca, bütçe maratonuna katkı koyan tüm Meclis çalışanlarına, Genel Kurul’da hazır bulunan milletvekillerine ve tüm basın ve yayın çalışanlarına da teşekkür etti.

Başbakan Üstel, 2023 yılının yaşanan tüm dış kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen KKTC tarihi adına önemli reformlara imza atılan, önemli projelerin tamamlandığı ve önemli projelerin başlatıldığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Felaketlerle de yüzleştik…

“2023 yılı güzel olayların yanında felaketlerle yüzleştiğimiz de bir yıl olmuştur” diyen Başbakan Üstel, “6 Şubat depreminde yaşadığımız acı hala yüreklerimizi dağlamaktadır. Ancak tarih boyunca yaşadığımız en büyük felaketlerden biri olan asrın depreminde vatandaşlarımıza sahip çıkma konusunda hükümetimizin ortaya koyduğu devlete yaraşır tutum, tüm halkımız tarafından takdir edilmiştir” diye konuştu.

“Davaların görülmeye başladığı ilk gün hep birlikte orada olacağız”

Şimdi de davayı takip ettiklerini dile getiren Başbakan Üstel, “İsias ve vatandaşlarımızın can kaybına uğradığı binalarla ilgili tüm davalar bizim ortak davamızdır. Allah kısmet ederse davaların görülmeye başladığı ilk gün de hep birlikte orada olacağız” dedi.

2023 yılının aynı zamanda yıllardır ertelenen yapılmayan devrim nitelikli projelerin de hayata geçirildiği bir yıl olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, yıllar boyu süren Yerel Yönetimler Reformu’nun hükümet tarafından hayata geçirildiğini belirterek, bunun da bir devrim olduğunu ifade etti.

Yıllarca tamamlanamayan yeni Ercan Havalimanı projesinin tamamlandığını ve hizmete açıldığını dile getiren Üstel, asrın en büyük ikinci projesi olacak olan Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçiş projesinin başlatıldığını söyledi.

26 yıl sonra 5 yıllık kalkınma planı hazırlıklarının yine bu dönemde başlatıldığını belirten Üstel, “Yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması adına sosyal yardım alanlara, engellilere en büyük destek yine bu dönemde hayata geçirilmiştir. 17 yıl sonra engelli istihdamı yine bu dönemde bizim hükümetimiz tarafından yapılmıştır” dedi.

“124 okulumuzda toplam 746 binada 1385 test yapıldı”

Yarım kalan önemli yol projelerinin bulunan kaynakla tamamlandığını belirten Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kamu binalarının, okulların depreme karşı dayanıklılık testleri yıllar sonra bizim iktidarımız döneminde yapılmıştır. Bu testler dosyalarda bırakılmamış, test sonuçlarına göre güçlendirme isteyen binaların projeleri de başlatılmıştır. Bu kapsamda 124 okulumuzda toplam 746 binada 1385 test yapılmıştır.”

Sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsalarının bitirilmeyen alt yapı çalışmalarını da yaptıklarını ifade eden Başbakan Üstel, gençlere yönelik ilk evim kredisini, tarihte ilk kez başlattıklarını ve bu sayede 262 genci ilk kez ev sahibi yaptıklarını kaydetti. Üstel, yeni dönemde bu desteği sürdüreceklerini belirtti.

“Gençler 2024’te kolayca ev sahibi olacak”

“Sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. 2024 gençlerin kolayca ev sahibi olacakları bir yıl olacak” diyen Başbakan Üstel, yol projelerini 2024 yılı içerisinde tamamlayacaklarını, özellikle Girne ve Lefkoşa’da yaşanan trafik sıkıntılarının devreye girecek çevre yolları ile son bulacağını söyledi.

“Elektrikle ilgili asrın projesi 5 yılda tamamlanacak”

“Elektrikle ilgili asrın projesi bu yıl inşallah başlayacak ve 5 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanacak” diye konuşan Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Düşmeye başlayan enflasyonla halkımızın alım gücü yükselmeye başlayacak, biz de vereceğimiz artışlarla bu seviyenin daha da yukarılara çıkmasını sağlayacağız. 2024 yılı üretime dayalı tüm sektörlerin daha da çok destekleneceği bir yıl olacak”

Mecliste bu yıl da çok çalıştıklarını, çok yasa yaptıklarını ifade eden Üstel, “2024 yılında da bu böyle olacak. Yıllardır geçirilmeyen reform nitelikli yasaları teker teker geçireceğiz” dedi.

“Kıb-Tek’i hep koruyacağız”

“Elektrik projesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Turizminin teminatıdır. Ekonomisinin teminatıdır. Yaşamsal tüm değerlerin teminatıdır. Çünkü bir ülkede enerji yoksa o ülkenin kendinin de enerjisi yoktur” diye konuşan Üstel, “Kıb-Tek bizim öz kurumumuzdur. Onu hep koruyacağız. Ancak enerjinin çeşitlendirilmesi ile birlikte arz güvenliğimizi sağlayacağız” vurgusu yaptı. Başbakan Üstel, tüm bunların yanında yeşil enerji üretimini de diledikleri kadar artıracaklarını kaydetti.

Nüfus sayımının en son 2011 yılında yapıldığını dile getiren Üstel, “Üzerinden 12 yıl geçti. Bugüne kadar tüm hükümetler nüfusu eldeki bilimsel verilere dayalı projeksiyonlarla saptadı. Biz de öyle yapacağız. Dünyada insanları eve kapatarak nüfus sayımı yapmıyorlar. Biz de insanımızı eve kapatmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar yüzde 50 belediyede tamamlanan Mekânsal Adrese Dayalı Kayıt Sistemini 2024 yılında yüzde yüze çıkaracaklarını belirten Üstel, “Bu da bize nüfus anlamında ciddi anlamda katkı sağlayacaktır” dedi.

Bütçe görüşmeleri devam

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü görüşmeleri ise saat 15.00’te başladı. Genel Kurul’da ilk olarak 2 Milyar 99 Milyon 626 bin 600 TL olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ardından da 588 Milyon 99 bin 400 TL olan Dışişleri Bakanlığı bütçeleri ele alındı.

Ataoğlu: Teleferiklerle ilgili ekip arkadaşlarım çalışma yapıyor

Komitede ve genel kurulda yapılan yorumları dikkatlice dinlediğini söyleyen Ataoğlu, cevaplandırmasına rağmen aynı soruların defalarca sorulduğunu kaydetti.

“Bakanlığın altında çevre ismi var fakat kendi yok” eleştirisine yanıt veren Ataoğlu, 2017 yılında çevre dersini 9. sınıflar için müfredata zorunlu ders olarak koyduklarını, sonrasında bütün sınıflarda müfredata koymak için Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, kitapları hazırladıklarını, tampon okullar seçip eğitimler verdiklerini anlattı.

“Antik liman neden sendedir” sorusuna ise Ataoğlu, “Zamanında Dışişleri Bakanlığı altında Eski Eserler nasıl varsaydı, Kalkınma Bankası nasıl varsaydı o şekilde var” yanıtını verdi. Ataoğlu, geçmişte de bunların konuşulduğunu ve Bakanlıklara bağlı dairelerin kalıcı hale getirilmesini önerdiklerini söyledi.

Yüz seneden fazladır ellenmeyen Antik Limanı cesaret edip ellediklerini ve tadilatını tamamladıklarını belirten Ataoğlu, Limanı bir bütün görerek hareket ettiklerini kaydetti.