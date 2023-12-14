21 yıl sonra yargılandı

Muhasebeci olarak çalıştığı bir iş yerinden 2002 yılında 986 TL parayı çaldığı iddiasıyla yargılanan İngiliz uyruklu Lesley Frances Huosem bir yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın yargılandığı müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğüne değindi. Yargıç, sanığın 2002 yılında Girne’de muhasebeci olduğu bir iş yerine ait 986 TL parayı çaldığını belirtti. Yargıç, sanığın çaldığı miktarın günümüzde 28 bin 400 TL’ye tekabül ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın işlediği suçtan dolayı tutuklandığını, teminatla serbest bırakıldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkeden kaçtığını söyledi. Yargıç, sanığın 2023 yılında ülkeye geri gelince tekrar tutuklanıp, teminata bağlandığını belirtti.

Parayı ödedi ama…

Yargıç, davanın 21 yıl sonra karara bağlandığını ancak bunun sanığın yasa dışı yollardan ülkeden kaçmasından kaynaklandığını, bu nedenle sürecin sanık lehine değerlendirilmediğini kaydetti. Yargıç, sanığın 916 TL parayı iade ettiğini ancak iş verenin zararının günümüzde 28 bin TL’ye tekabül ettiği için tazmin edilmediğini belirterek, şikayetini sürdürdüğünü açıkladı. Yargıç, sanığın işlediği suçun yaygınlaşma eğilimi gösteren bir suç olduğunu, iş veren ile işçi arasındaki güveni sarstığını belirtti. Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı bir yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.