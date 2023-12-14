Bu nasıl olur?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, toplumun ekonomik olarak ekside, Maliye’nin ise artıda olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 2024’te dolar kuru öngörüsünün 36,8 olduğuna işaret eden Erhürman, KKTC hükümetinin dolar kuru öngörüsünün ise 34.88 olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Biz başka bir para birimi mi kullanıyoruz? Bizde tam tersine döviz kuru bir tık yukarıda değil mi?” diye sordu. Maliyenin kendini bu beklenti üzerine kurması durumunda bütçenin 2 milyar artı verebileceğini dile getiren Erhürman, Türkiye’de enflasyon beklentisinin yüzde 33 iken, Kuzey Kıbrıs’ta yüzde 67 olduğunu belirtti. Öngörülerin neye göre yapıldığını soran Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nde fiyatı belirleyen unsurun TC vatandaşları olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta ise yabancıların olduğunu kaydetti.

2022 yılında 3 milyar 840 milyon TL bütçe açığı öngörüldüğünü fakat senenin sonunda bütçe açığının sadece 271 milyon TL olduğunu söyleyen Erhürman, 2023 yılında ise maliyenin bütçe açığı beklentisinin, 3 milyar 60 milyon TL iken sene sonunda maliyenin 1 milyar 38 milyon TL artı verdiğini kaydetti. Maliyenin artıda olduğunun altını çizen Erhürman, bu yıl da 6 milyar 780 milyon TL açık beklentisinin açıklandığını hatırlattı ve insanların, “Bu memleket kendi ayakları üzerinde duramıyor” düşüncesine kaptırıldığını söyledi. Tufan Erhürman, “İnsanlar, et alamadığı için maliyenin de aynı sıkıntıyı yaşadığını zanneder. Maliye artıda. Sonuç itibarıyla bütün maaşları ödüyorsun ve artı veriyorsun” ifadelerini kullandı.

“Güneye 8 milyon 808 dolar ödendi”

İhalesiz akaryakıt alımı sebebiyle güneye 8 milyon 808 bin dolar para ödeyerek fahiş fiyata elektrik alındığının da mahkemede itiraf edildiğini belirten Erhürman, bugün Eğitim Bakanlığı bütçesine tam gün eğitim için çocukların beslenmesine ayrılan paranın ise sadece 20 milyon TL olduğunu ifade etti. Tufan Erhürman, “Sadece güneye 8 milyon 808 dolar ödediler. İhalesiz akaryakıt alımı için KIB-TEK’i zarara uğrattılar” dedi. 8 milyon 808 bin doların sadece bir kalem olduğunun altını çizen Erhürman, tüm kalemlerin toplandığında kurumun 20 milyon dolar zarar ettiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 09:29