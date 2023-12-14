Gözlem gezisi

Protokol gezisi kapsamında KKTC’de bulunan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bahçeşehir Üniversitesi’nin açılışında bulunduğunu anımsatarak Bahçeşehir Üniversitesi’nin önemli bir üniversite olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de egemen bir Türk devleti olan KKTC’nin hava sahasıyla ve Mavi Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için önemine ve Türkiye’nin garantörlüğünün de Kıbrıs Türkleri için önemine işaret etti.

Tatar, Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin gelecekte siyasette söz sahibi olacaklarına inanç belirterek öğrencileri kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Töre: Cumhuriyet, ulusal mücadelenin sembolüdür

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de protokol gezisi kapsamında KKTC’de bulunan İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, “Ne mutlu Türk'üm” diyen herkesin KKTC’ye ziyaret gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizerek çünkü KKTC’nin bir Türk vatanı olduğunu söyledi.

Kıbrıs davasını yerinde görüp deneyimlemenin önemine işaret eden Töre, öğrencilere Kıbrıs adasının tarihi ve Kıbrıslı Türklerin adada verdiği mücadeleyi anlattı.

Ziyaret için öğrencilere teşekkür ederek başarılar dileyen Töre, onlarla fotoğraf çektirerek kendilerine Meclis ve KKTC bayrağı flamaları hediye etti.

Ertuğruloğlu, milli davayı anlattı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, öğrencilere, milli Kıbrıs davası hakkında bilgi verdi.