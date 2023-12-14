Yasal süreç hızlansın

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ile İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Koordinatörü Nafiya Horozoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerine çok önem verdiklerini ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade ederek Cumhurbaşkanlığında kurulan "Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler" komitesiyle de sürekli istişare halinde olduklarını ve projeler ürettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldiği günden beridir beş defa İngiltere’yi ziyaret ettiğini ve buradaki vatandaşlarla yerinde sohbet edip sorunlarını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerinin seçimlerde oy kullanmaya yönelik de talepleri bulunduğunun bilgisinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, oy kullanma hakkının her KKTC vatandaşının hakkı olduğuna inandığını, bu konu ile hükümetin yakından ilgilendiğini ve kendisinin de takipçisi olduğunu kaydetti.

Görüşmede konuşan Muhammet Yaşarata ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, dünya genelinde ziyaretlerde bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmaya çalıştığı için teşekkür etti.

Yaşarata, İngiltere'de yaşayan 300 binden fazla Kıbrıslı Türk bulunduğunu ifade ederek "İngiltere’nin birçok yerinde Belediye Meclis Üyeliklerindeki kazanımlarımız ve son olarak da 250,000 nüfusa sahip Bexley Belediye Başkanı olarak seçilen Sayın Ahmet Durmuş'un başarısı, toplumumuzun ulaştığı önemli konumları simgelemektedir." dedi.

Yaşarata, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'taki seçimlere katılımının sağlanmasına vurgu yaparak, yurt dışında oy kullanma sürecinin kolaylaştırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

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