İhraç edilecekler

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik’te gerçekleştirilen asayiş operasyonunda ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilen Bangladeş uyruklu 6 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Aralık 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında Değirmenlik’te gerçekleştirilen asayiş operasyonunda tespit edilen Bangladeş uyruklu Hossen Mohammad Babul’un 31 Ağustos 2018, Abbas Sheikh’in 23 Mart 2023, Shamim Sheikh’in 24 Kasım 2023, Shahadat Hossaın’in 14 Kasım 2023, Md Asıf’ın 24 Kasım 2023 ve Kapuru Bandarage’in ise 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma için süre istendi

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma yapılacağını belirterek, iki gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.