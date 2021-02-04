İşverenler rest çekti

Arhun, Asgari Ücret Komisyon toplantısına katılmama kararı aldıklarını duyurdu

İşverenler rest çekti
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KKTC İşverenler Sendikası, yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Komisyon toplantısına katılmama kararı aldıklarını duyurdu.
KKTC İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyesi Metin Arhun, Komisyon Başkanlığına gönderdiği yazıyı basına da dağıtarak, kararlarını paylaştı.
İçinde bulunulan pandemi koşullarından dolayı komisyon üyelerine ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara duydukları saygının bir göstergesi olarak, sağlık endişesiyle bu kararı aldıklarını ifade eden Arhun, “Sonucu ne olursa olsun, karantina koşullarının ortadan kalkmasından sonra yapılacak bir toplantıya katılma sorumluluğu taşıdığımıza da kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 3 saat Önce

Asgari ücret düşürülecek denilseydi hepsi maskesiz koşa koşa katilirdi

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