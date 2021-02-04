Restore edilecek

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Lefkoşa Surlariçi’ndeki (Güney Kıbrıs), inşa ettirmekte olduğu yeni katedralin görüntüsünü bozduğu gerekçesiyle koruma altındaki 4 bina için “yıkım” emri verdi.

Rum kamuoyundan ve siyasi partilerden gelen “kültürel mirası tahrip ediyor” tepkilerinin artması üzerine yıkım emrini geri alan II. Hrisostomos, Lefkoşa Rum Belediyesi’ne mektup göndererek yıkılan binaları restore ettirme vaadinde bulundu.

Alihtia “Koroma Altındaki Binaları Restore Edeceğim... Başpiskopos Yıkımlardan - Tepkiler Nedeniyle - Vazgeçti” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde, II. Hrisostomos’un koruma altındaki binaları yasadışı ve keyfî şekilde yıktırmasına karşılık Rum Başsavcılığının polisten konuyu araştırmasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre tepkilerin yükseldiğini gören II. Hrisostomos Lefkoşa Rum Belediyesi’ne mektup göndererek “yıkımın, kötü hava koşullarından dolayı binaların üst katlarının yıkılması ve can güvenliğini tehdit etmesi gerekçesiyle yapıldığını” öne sürdü ve binaları, Belediye ile anlaşacakları zaman içerisinde restore etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bardağı taşırdı

Politis “Koruma Altında… Başpiskopos Bardağı Taşırdı” başlıklı haberinde, II. Hrisostomos’un restore etme vaadinin Lefkoşa Rum Belediyesi’ni tatmin etmediğini ve yıkılan binaların Başpiskoposluk tarafından zorunlu restore edilmesi için mahkeme emri çıkarmaya hazırlandığını aktardı.

Haravgi “Restorasyon ve Suçluların Cezalandırılması” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı II. Hrisostomos’un, belediyeye yıktırdığı binaları restore edeceğine dair mektubu zaman kazanmak için gönderdiğini ancak meselenin AKEL tarafından yarınki belediye meclisinde gündeme getirileceğini yazdı.

AKEL’in,yıkılan koruma altındaki binalar önünde pankartlı protesto gösterisi düzenlediğini de yazan gazete gösteriden bir de fotoğrafa yer verdi.

Fileleftheros da haberi “Başpiskopos Rüzgar Ekti Fırtına Biçti” başlığını attı.