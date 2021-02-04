Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler sonucu 139 yeni Covid-19 vakasına rastlanırken, bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin 79 yaşındaki bir kadın hasta olduğu belirtildi.
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta, İngiltere'de mutasyona uğrayan Coronavirüsü taşıyan 9 vakaya rastlandı.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 22-28 Ocak döneminde toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nde tetkik edilen 24 numuneden 9'unun İngiltere’de mutasyona uğrayan Coronavirüs olduğu belirlendi. Taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan Coronavirüse rastlanmadığı açıklandı.
Güneyde 139 yeni vaka
9 kişide mutasyona uğrayan Coronavirüsü tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler sonucu 139 yeni Covid-19 vakasına rastlanırken, bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin 79 yaşındaki bir kadın hasta olduğu belirtildi.
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