Güneyde 139 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan testler sonucu 139 yeni Covid-19 vakasına rastlanırken, bir kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin 79 yaşındaki bir kadın hasta olduğu belirtildi.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta, İngiltere'de mutasyona uğrayan Coronavirüsü taşıyan 9 vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 22-28 Ocak döneminde toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nde tetkik edilen 24 numuneden 9'unun İngiltere’de mutasyona uğrayan Coronavirüs olduğu belirlendi. Taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan Coronavirüse rastlanmadığı açıklandı.