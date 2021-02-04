Radikal adımlar yolda

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, basın toplantısı düzenleyerek, işlerine son verilen işçilerle ilgili gelişmeler ve Kıb-Tek’in içinde bulunduğu mali durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Arıklı, 7 işçinin işten çıkarılması konusuyla bağlantılı olarak Taşel’in Ekonomi Bakanlığıyla ilgili bütün işlemlerinin durdurulması için gereken talimatları verdiğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı’na dün de yazı yazarak şirketin geriye dönük 5 yıllık defterlerinin incelenmesini istediğini ifade eden Arıklı, gerekirse mahkemeye başvurarak küçük ortak olarak yasal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

Hukuki yollara başvurmadan önce bir kez daha Türkiye’deki şirket yetkililerine çağrıda bulunan Arıklı, 7 aileyi açlığa mahkum etmemelerini istedi ve “Şimdiye kadar bol miktarda kazandınız, piyasalar açılana kadar karınızdan bir müddet feragat edin ve bu insanların istihdamına olanak verin” dedi.

Kablo ile elektrik getirilecek…

Başbakan Yardımcısı Arıklı, KKTC’ye kabloyla elektrik getirmek ve arz güvenliğini sağlayarak hızlı bir şekilde güneş enerjisine geçmek ve alternatif enerji kaynaklarına ulaşmak gerektiğini vurguladı.

AB’nin üye ülkeleri alternatif enerji kaynakları kullanımı konusunda sıkıştırdığını, jeneratörlerde katı atık kullanımını 2020 itibariyle kısıtladığını kaydeden ve AB’deki uygulamalarla ilgili bilgiler veren Arıklı, Güney Kıbrıs’ın da gazla elektrik üretimiyle ilgili çalışmalar yaptığını anlattı.

Ülkeye kabloyla elektrik getirildiği zaman Güney Kıbrıs’a da çok ucuz bedelle elektrik verme imkanına kavuşacaklarını ifade eden Arıklı, güven artırıcı önlem olarak bunun gündeme getirilebileceğini belirtti.

Kabloyla elde edilecek elektriğin Güney’e satılmasıyla Kıb-Tek için kaynak yaratılabileceğini de anlatan Arıklı, bunlarla ilgili Türkiye’yle temasa geçeceklerini söyledi.

Vurgunla ilgili Sayıştay raporları var

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Arıklı, “Kıb-Tek’teki vurgunla” ilgili olarak hazırlanmış çok sayıda sayıştay raporu bulunduğunu, bunların savcılıkta olduğunu ancak bir kısmıyla ilgili her şey kılıfına uydurularak yapıldığı için yasal olarak bir şey yapılamayacağını söyledi ve bazı detayları aktardı.

Dosyalar arasında sayıştayın “nitelikli dolandırıcılık” dediği unsurlar da yer aldığını kaydeden Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun daha yeni göreve geldiğini ve incelemeler yapılarak gereken adımların atılacağını söyledi.

Kıb-Tek’in devletten alacağı

Kıb-Tek’in batık durumdan kurtarılması gerektiğinin altını çizen Arıklı, devletten alınması gereken 102 milyon TL civarında bir para bulunduğunu, bunun dışındaki alacakların 1980-1990’lardan kalan üzerine faiz binmiş, çoğunun borçlusu ya da kullanıcısı ortada olmayan paralar olduğunu belirtti.

“Kıb-Tek hepimizin, korumamız lazım. Kıb-Tek’i özelleştirmek ya da çalışanların haklarına dokunma gibi bir derdimiz yok. Öncelikle, Kıb-Tek’teki vurgunu durdurmamız, adrese teslim ihalelerin, şartnamelerin önüne geçmektir derdimiz” diye konuşan Arıklı, bunu yaparken diğer yandan da kabloyla elektrik getirerek ve güneş enerjisine geçilerek ülkeyi ucuz elektriğe kavuşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Pandemi döneminde mali olarak zor durumda olan vatandaşlara elektrikle ilgili kolaylık sağlama çalışması olup olmadığının sorulması üzerine de Arıklı, vurgunun önüne geçilirse 2021’de elektrik fiyatlarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yapılabileceğini kaydetti.



Aksa ile sözleşme var

Arıklı, Aksa’yla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Aksa’yla 2024 yılına kadar yapılmış bir sözleşme olduğunu, Nisan ayında tekrar görüşmeleri gerektiğini ve çok yüksek olan kirayı aşağıya çekmelerini isteyeceğini kaydetti.

Bir soruyu yanıtlarken Arıklı, sözleşmenin iptalinin ise o kadar kolay olmadığını söyledi.