Rekor artış, 71 pozitif vaka

Kuzey Kıbrıs’ta salgının başladığı geçen Mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi; son 24 saatte yapılan 4 bin 954 test sonucu 62’si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı. 21 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin Lefke bölgesinden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; 169’u pandemi merkezinde, 388’i pandemi otellerinde, 10’u ise yoğun bakımda olmak üzere 567 kişinin tedavisi sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 11:31