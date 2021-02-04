Kuzey Kıbrıs’ta salgının başladığı geçen Mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi; son 24 saatte yapılan 4 bin 954 test sonucu 62’si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı. 21 kişi ise taburcu edildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt, 1 kişinin Lefke bölgesinden olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; 169’u pandemi merkezinde, 388’i pandemi otellerinde, 10’u ise yoğun bakımda olmak üzere 567 kişinin tedavisi sürüyor.
Rekor artış, 71 pozitif vaka
Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı
Kuzey Kıbrıs’ta salgının başladığı geçen Mart ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi; son 24 saatte yapılan 4 bin 954 test sonucu 62’si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı. 21 kişi ise taburcu edildi.
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