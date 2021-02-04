Yeni paket açıklandı

Günlerdir beklenen ekonomik paket nihayet dün açıklandı. Yeni pakete göre; kapalı olan özel sektör çalışanlarına verilmesi gereken ancak 2020’den beridir aksatılan bin 500 TL’lik ödemeler yapılacak.

En fazla beş kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2 bin TL’lik toplamı olan 33 milyon TL 5 Şubat tarihinde ödenecek.

Ayrıca kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilendiği tespit edilen kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla bin 500 TL olacak şekilde destek ödemesi yapılacak. Paralar direkt çalışanların hesabına yatacak.

Küçük esnaf, tarım ve hayvancıya yüzde 15 faizle kredi desteği sağlanacak.

Saner ekonomik paketi açıkladı

Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık’ta düzenlediği basın toplantısında yeni ekonomik önlem ve kararlar paketini açıkladı.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısı sırasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner, ekonomik destek paketinin bir önceki hükümet döneminde olduğu gibi, özellikle reel sektöre bir katkı sağlayarak, reel sektörün ayakta kalmasını amaçladığını vurguladı.

Başbakan Saner, 2020 yılından kalan ve mükellefiyetleri kapsamında olan bin 500 TL ücret destekleri ile en fazla beş kişi çalıştıran işletmelere yönelik 2 bin TL’lik destekler toplamı olan 33 milyon TL’nin

5 Şubat 2021 tarihinde ödeneceğini söyledi.

Sigorta prim desteği sürecek

2020 yılında yaklaşık 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteğinin, 2021 yılı Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran ayına kadar yine en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanmaya devam edeceğini ifade eden Başbakan Ersan Saner, şartları şu şekilde sıraladı:

“Prim destekleri 31 Aralık 2020 tarihli sosyal sigorta kayıtları esas alınarak aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. İşletmelerin yüzde 84’üne denk gelen en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için daha önce uygulandığı şekilde sigorta primi işveren hissesinin tamamı, 11-20 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin yüzde ellisi, 21 ve üzeri çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin yüzde otuzu.”

Bin 500 TL’ler çalışanların hesabına yatırılacak

Öte yandan İstihdam Destek Merkezi Yönetim Kurulu tarafından kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilendiği tespit edilen kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz önünde bulundurularak aylık en fazla bin 500 TL olacak şekilde destek ödemesi yapılacağını vurgulayan Başbakan Saner, geçmişten farklı olarak söz konusu ödemenin çalışanların hesaplarına yatırılacağını vurguladı.

Sosyal yardım alanlara artış

Bu dönemde günü birlik çalışarak geçinen ve işsiz kalan sosyal yardım kapsamındaki hane halkına 2020 yılında yapılmış yardımlara hükümetimiz tarafından yüzde 25 artış yapıldığını söyleyen Başbakan

Ersan Saner, bu çerçevede 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere üç ay boyunca devam edecek yardımlar şöyle;

“Tek kişi olanlar için 900 TL’den 1.125 TL’ye, evli veya bakmakla sorumlu çocuğu olanlara 1. 200 TL’den 1.500.-TL’ye, çıkarılmıştır. Yeni bir uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere 3 ay süre ile yüzde 10,65 hayat pahalılığına ilave olarak yüzde 15 Covid-19 yardımı verilecektir. Yeni bir uygulama olarak engellilere 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan ayları olmak üzere 3 ay süreyle ilave yüzde 10,65 hayat pahalılığına ilave olarak yüzde 10 Covid-19 yardımı verilecektir.”

Kredilerde kolaylık sağlanacak

Daha önce açıklanan kredi paketleri ile 3 bin 250 kişiye toplam 1 milyar 150 milyon TL Kredi Garanti Fonu ve faiz destekli kredi kullandırıldığını anımsatan Başbakan Saner, 2021 yılında daha önce açıklanan kredi paketlerinden yararlanamamış, turizm taşımacıları için 15 milyon TL ve diğer küçük esnaf, tarım ve hayvancı için 105 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL tutarında yeni bir kredi paketi uygulamaya konulacağını kaydetti.

Başbakan Saner şöyle devam etti:

“Söz konusu paket kapsamında, her bir işletmeye 120 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak olup bu tutarın, 100 bin TL’si amaca bakılmaksızın (Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borcu yoktur belgesi aranmaksızın) kullandırılabilecek, 20 bin TL’si ise işyeri kira kontratı ibraz edilmesi kaydıyla kullandırılacaktır. Söz konusu kredi ilk yılı ödemesiz 4 yıl vadeli ve yüzde 15 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Poliçeler yasası uyarınca “Yetersiz Bakiye - Tekrar İbraz” mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için 15 iş gün olan ikinci ibraz süresi 22 iş gününe çıkarılacaktır.”

Elektrikte indirim sürecek

Elektrik desteği konusunda yapılacak uygulamaları da aktaran Başbakan Ersan Saner, 2020 yılında kilovat başına 25 kuruş (10 kuruşa ilaveten 15 kuruş Covid desteği) olarak uygulanan elektrik desteği, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında da devam ettirileceğini söyledi.

Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara 40 milyon TL destek

Pandemi nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon TL Covid desteği verileceğini belirten Başbakan Saner, Vakıflar İdaresi tarafından konut ve bazı istisnalar hariç işyerleri kira bedellerinde 2021 yılına yönelik olarak her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacağını kaydetti.

Karantina ödeneği verilmesi hayata geçirildi

Başbakan Saner, Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında Covid-19 pozitif temaslılarının karantinada kaldıkları sürelere karşılık, karantina ödeneği verilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğini vurguladı.