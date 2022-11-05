İthal ürünlere  alternatif olmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren zeytinyağı üretim tesislerini ziyaret etti.

Oğuz’a ziyareti esnasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Bakanlık danışmanı Ozan Özuyanık eşlik etti.

Tarım Bakanlığından verilen bilgiye göre, Oğuz zeytinyağı üretim tesisleri ziyareti esnasında tesisi ziyaret eden bir grup öğrenciyle anı fotoğrafı da çektirdi.

Yerli üretimin önemine vurgu yapan Oğuz, bu tip yerli işletmelerin ürünlerini iç piyasada pazarlaması ve ithal ürünlere alternatif olmasının önemine dikkat çekti.

