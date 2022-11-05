Yargısı ileride

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde bir ambarda meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem ağır yaralanmasının ardından tutuklanan işverenler Nafi Cabacaba ile Yaşar Akbal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı, Saleem’in üzerine aracın muayenesinin yapıldığı belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlılar “iş güvenliği ve sağlığı yasasına aykırı hareket ile yasa dışı bir fiil veya ihmal ile bir kişiye zarar vermek” suçundan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Kasım 2022 tarihinde saat 09.00’da Hamitköy’de işletmeciliğini Nafi Cabacaba’nın yaptığı ambarda, Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, yaralının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konulduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, aracın muayenesinin yapıldığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, birer kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları şartlarıyla zanlılar hakkında tutuksuz yargılama kararı verdi.