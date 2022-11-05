Bir günde 3 can gitti

Hüseyin ÇİÇEK-Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta dün 5 saat arayla iki farklı bölgede meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi. İlk kazanın gerçekleştiği Girne-Değirmenlik dağ yolunda aşırı süratli ve dikkatsiz seyreden 54 yaşındaki Mustafa Karaca’nın yönetimindeki beton mikseri yoldan çıkıp devrildi. Kazada Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Bafra oteller bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise aracıyla ters şeride giren 29 yaşındaki Oğuzhan Karaaslan, normal yolunda seyreden ticari taksiyle çarpıştı. Araç sürücüsü Oğuzhan Karaaslan ve yolcu 27 yaşındaki Muhammet Oktay Örtlek yaşamını kaybetti.

Taksi sürücüsü Yusuf Aygün ile yolcu İbrahim Çelik yaralandı.

İki ayrı kazada yaşamlarını yitiren Mustafa Karaca’nın Türkiye’nin Tokat ilinden çalışmak için ülkeye geldiği öğrenildi. Oğuzhan Karaaslan ve Muhammet Oktay Örtlek’in ise Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalıştıkları belirtildi.

Aşırı hız Karaca’nın sonu oldu

Günün ilk ölümle sonuçlanan kazası saat 14.30 sıralarında Değirmenlik-Girne dağ yolunda meydana geldi. Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre, dağ yolunda Girne istikametine seyreden GM279 plakalı beton mikseri sürücüsü Mustafa Karaca, yolun 9-10’uncu kilometreleri arasında aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu daha önceden yol yapım çalışması nedeniyle açılan toprak yola girdikten sonra yaklaşık 150 metre gidip yolun sağından dışarıya çıktı. Sol yana devrilen beton mikserinin sürücüsü Lefkoşa’da sakin Mustafa Karaca, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Karaca’nın Türkiye’nin Tokat ilinden çalışmak için ülkeye geldiği öğrenildi.

Araç ters şeride girdi, taksiyle yüz yüze çarpıştı

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza ise saat 19.30 sıralarında Bafra oteller bölgesinde oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Oğuzhan Karaaslan yönetimindeki JE 326 plakalı araç, Nuh’un Gemisi Otel istikametinden ters şeride girerek dikkatsizce seyrettiği sırada, karşıdan kendi şeridinde seyreden Yusuf Aygün (E-31) yönetimindeki THC 620 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu JE 326 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Karaaslan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Oktay Örtlek olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kazada yaralanan THC 620 plakalı taksi sürücüsü Yusuf Aygün ile JE 326 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çelik’in (E-22) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle JE 326 plakalı aracın ön kısımları ezildi. Oğuzhan Karaaslan ile Muhammet Oktay Örtlek’in araçta sıkışan cesetleri itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Balıkesirli olan Oğuzhan Karaaslan ve Muhammet Oktay Örtlek’in Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalıştıkları belirtildi.