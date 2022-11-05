Paniğe yol açtı

Güney Kıbrıs’taki ‘Purnara’ mülteci kampında AİDS ve Tüberküloz patlaması yaşanıyor. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, meydana gelen tehlikerye dikkat çekti ve halkı uyardı.

Haberi manşete çeken Alihtia'ya göre, Rum Moleküler Virolog Leondios Kostrikis 3 yeni rekombinant HIV virüsü varyantığını saptandığına işaret etti. Kostriks, kesin olan tek şeyin, sadece adada saptanan ve sadece burada bulunan 5 HIV virüsü varyantı olduğunu belirtti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris de RIK'te katıldığı bir programda Purnara Mülteci Kampı’nda son bir yıl içerisinde bin 100 AİDS, 800 de tüberküloz vakası saptandığını açıkladı. Bu açıklamasının toplum içerisinde büyük bir endişe yaratması üzerine ikinci bir açıklama yaptı.

Purnara kampında önceki gün çıkan olayların ardından, kamptan dışarı çıkışların engellenmesi için kamp çevresine ikinci bir çit çekilmesi prosedürünün hızlandırıldığını kaydeden gazete, kampın bulunduğu Kokkinotrimithia sakinlerinin, kampın bölgelerinden kaldırılmasını talep ettiklerini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 10:02