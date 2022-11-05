Akdeniz'de sular yeniden ısınıyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs’ta silahlanma girişimlerini “oturup seyretmeyeceklerini” ve GKRY’nin atacağı adımlara göre gerekli tedbirlerin alınacağını söyleyerek, deniz üssü kurulmasının da bu tedbirlerden birisi olabileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz bölgesinde hidrokarbon kaynakları ile yaşanan gelişmeler, ABD’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkileri gibi bazı konularda Alman haber kanalı Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

“Akdeniz'de suların yeniden ısındığını ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin tırmandığını ve diğer yandan ABD'nin Yunanistan ve Rumlara artan desteğinden Türk tarafının şikayetçi olduğunun” ifade edilmesi ve “bölgede giderek artan tansiyonu nasıl değerlendirdiğinin” sorulması üzerine Ertuğruloğlu, şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz'de tansiyonun biraz yükselmekte olduğu tabii ki gözle görülebilir bir gelişme. Ama şaşırtıcı değil. Özellikle ABD'nin ama sadece Amerika'nın değil, Batı dünyasının gerek Yunanistan gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olsun, bu tarafı şımartan, cesaretlendiren politikaları bu gerilimin başlıca nedenleri bana göre. Başından beri söylüyoruz; Kıbrıs Türkü'nü ve Anavatan Türkiye'yi yok sayan, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını gasp etmeye yönelik hareketlerin hiçbirine izin verilmeyecektir. Bu doğrultuda da gerekenler yapılmaktadır.”

“Son gelişmeler, yeni bir şey değil aslında, eski bir realitenin hâlâ geçerli olduğunu gösteren bir durum” diyen Ertuğruloğlu, “O da nedir; Batı dünyasının eğitim sisteminin temelinde eski Yunan mitolojisinin belirleyici şekilde kullanılmış olması, eski Yunan'ın Batı demokrasisinin beşiği olarak değerlendirilmesi ve buna karşılık bizlerin Viyana kapılarına kadar fethederek gelip Avrupa'yı tehdit eden adeta ‘barbarlar’ diye nitelendiriliyor olmamız. Sorunların temelinde bana göre bu bakış açısı var” şeklinde konuştu.

“Rusya burada bir ofis açabilir"

“Son dönemde Ukrayna savaşının da etkisiyle Rusya'nın KKTC'yi tanıması, açılacak yeni Ercan havalimanına uçuş gerçekleştirmesi ya da ofis açması gibi bazı ihtimallerden söz edildiğinin” hatırlatılması üzerine Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Öncelikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda dünyaya KKTC'yi resmen tanıyın çağrısını herkes ciddiye almak zorunda. Ama bunun Rusya'nın KKTC'yi tanıyacak noktasına gelmesi anlamında da yorumlanmaması lazım. Şu anda gündeme gelen yorumlar erken ve biraz de bence sansasyonel habercilik sonucu. Rusların KKTC'de bir ofis, temsilcilik açma düşüncesi gündemde. Geçen yıl Güney’deki Rus Elçiliği'nin elemanları bakanlığımıza gelerek Kuzey’de ofis açmakla ilgili mevzuatımızın ne olduğunu sormuştu. Biz de cevabını vermiştik. Şimdi burada bir ofis açabilirler. Bizim hiçbir itirazımız yok. Açacaklar da, ama bu Rusya'nın KKTC'yi tanıdığı yorumuna yol açmaz. Bizde niye ofis açacaklar? Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan binlerce Rus vatandaşı var. Buraya yerleşmişler. Bu Ruslar Güney Kıbrıs'a geçemiyor. Rumlar Ada’ya KKTC limanlarından giriş yapan yabancıların güneye geçişine izin vermiyor. Dolayısıyla burada yaşayan binlerce Rus'la ilgili konsolosluk hizmetidir gerekçe.”



Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 10:06