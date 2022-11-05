5 gün daha gözaltında

Suna ERDEN

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Jimenez Posada adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportu ile geçiş yapmaya çalışırken yakalanan, tasarrufunda sahte Bulgaristan kimliği de bulunan İranlı Mohammed Emad Bayest dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında Ercan Havalimanı’ndan kendisine ait pasaportla giriş yapan zanlının 2 Ekim’de sahte Bulgaristan pasaportuyla Güney Kıbrıs’a gittiği ortaya çıktı.

Bulgaristan pasaportuyla güneye giden zanlının29 gün sonra sahte İspanyol pasaportu ile geri gelirken yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Ekim 2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lokmacı Sınır Kapısı'ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye giriş yapmak isteyen İran uyruklu Mohammed Emad Bayestı’nin tasarrufunda bulundurduğu Jimenez Posada adına düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek sahte resmi evrakı tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, gözaltına alınan zanlının Adli Şube'ye götürüldüğünü söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cebinde üzerinde kendi resmi bulunan Dimitrov Krum Radoslavov adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportu bulduklarını açıkladı. Polis, muhaceret kontrolünde zanlının Bulgaristan pasaportuyla 2 Ekim 2022 tarihlerinde Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının cep telefonunda bulunan ve esas kimliği olduğunu beyan ettiği Mohammed Emad Bayestı adına hazırlanmışı İran pasaportu ile 23 Eylül 2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan 15 günlük vize ile KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Uzmanlar inceleyecek

Polis, zanlının KKTC'den hiç çıkış yapmadığının muhaceret kayıtlarından tespit edildiğini ve Güney Kıbrıs’ta yasal olmayan yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçmiş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlının tasarrufunda bulunan sahte İspanyol pasaportu ve sahte Bulgaristan pasaportunun PGM uzmanları tarafından incelenmesi gerektiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC'ye ne amaç ile geldiğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlının Güney Kıbrıs’ta yasal olmayan yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçmiş olacağı kuvvetle muhtemel olduğundan Güney Kıbrıs’tan nereden geçtiğinin de araştırılması gerektiğini belirterek, 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.