‘Hep yanımızda’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatına ‘Diyalog TV’ olarak başlayan ve tv2020 olarak devam eden yayıncılık kuruluşumuz bugün 9’uncu yaşını kutluyor.

Cesur ve tarafsız programları, güvenilir haberleri, sağlık, yaşam, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat yayınlarıyla hizmet veren tv2020’ye vatandaşlardan tebrik mesajı yağdı. Vatandaşlar “İyi ki Diyalog var” diyerek, yayın kalitesinin artarak devam etmesini istedi.

Ne dediler…?

Necmi Ergene

“Diyalog tv2020’yi eşimle birlikte İngiltere’de her gün takip ediyorum. tv2020’nin yayınları kaliteli ve doğruları aktarıyor. Bu ülkede devlet kanalının bile başaramadığını Diyalog Medya başarıyor. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’a bu kurumu kurduğu için teşekkür eder, yeni yaşını kutlar, nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Bilgin Çevik

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Adanın en iyi televizyon kanallarından bir tanesidir. En fazla Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar gerçekten bu ülkenin kanayan yaralarına parmak basıyor ve bu konudan dolayı kendisini tebrik ederim. Sokak röportajları ile hem esnafın hem de halkı sesi oluyorsunuz. Diyalog Medya’nın yeni yaşını kutlar isledikleri çizgide yollarına çok uzun yıllar devam etmelerini, kaliteli yayın ve programlarla bizlerle buluşmalarını sürdürmesini diliyorum.”

Turan Obalı

“Diyalog tv2020’yi beğenerek izliyorum ve Diyalog gazetesini sürekli takip ediyorum. Tarafsız ve başarılı yayıncılık yaptıkları için Diyalog Meyda’yı takdir ediyorum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar, nice uzun soluklu yayınlar dilerim.”

Ali İhsan Çevik

“ Diyalog tv2020’yi izliyorum. Bir basın yayın organının üzerine düşeni Diyalog TV’nin fazlasıyla yaptığına inanıyorum. Doğruların altını çizip olması gerekenleri sık sık gündemde tutmaları nedeniyle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla sabah gazete manşetlerini ve akşamüzeri Reşat Bey ve Funda hanımın Gündem Özel programını izliyorum. Diyalog TV bu toplumun dili, sesi ve kulağı oluyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını diliyorum.”

Mustafa Yüksekbaş

“Diyalog TV’yi her zaman takip ediyorum. Gerçekten başarılı bir yöneticisi ve başarılı bir ekibi var. Çok sağlam haberler ve halkı aydınlatıcı bilgiler halka sunuluyor. En fazla haberleri ve Reşat Akar’ın gündem özel programını takip ediyorum. Tarafsız oluşu nedeniyle beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’nin aynı çizgide aynı kalitede nice yıllar yayınlarının devam etmesini diler yeni yaşını kutlarım.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Diyalog TV’nin ekibinin özellikle biz esnafın ve halkın nabzını tutmaları, bizlerle sohbet edip dertlerimizi dinlemeleri sayesinde bu kanala olan bağımız daha da güçleniyor. Diyalog tv2020’nin hak ettiği yerde olduğunu görürken çok daha başarılı yıllara ulaşmasını diliyorum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşında da tarafsızlığının, insanlara eşit mesafede oluşunun ve başarılı oluşunun devamını dilerken yeni yaşında da haber alma özgürlüğümüzü tarafsızca sizden duymak istiyoruz. Sizleri dinlerken herhangi bir sapma veya saptırma olmadığının bilinci ile izliyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşı kutlu olsun.”

Salih Doktoroğlu

“Diyalog TV’yi sürekli takip ediyorum. Tek seyrettiğim yerel kanal Diyalog tv2020’dir. Reşat Akar çok güzel konulara değiniyor. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice başarı dolu yıllar dilerim.”

Ömer Cabacaba foto yok

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Halk Meclisi programını izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar tüm çalışanlarına ve yöneticilerine başarı dolu yıllar diler, izledikleri çizgide yollarına devam etmelerini temenni ediyorum.”

Samet Kölgesiz

“Kıbrıs’ta izlediğim tek kanal Diyalog tv2020’dir. Yayın kalitesi ve içeriği nedeniyle beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar korkmadan doğruları söylüyor ve bu bize bu ülkede fikir özgürlüğünün olduğunu gösteriyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar yüzlerce yıl yayın hayatına devam etmesini temenni ediyorum.”

Nurettin Gürkut

“Diyalog TV’yi sürekli olarak takip ediyorum. Reşat Akar’ın Gündem özel programı ve haberler en fazla izlediklerimdir. Reşat Akar doğruların üzerine giden ve yanlışları çözüm önerileri ile birlikte ele alıp işliyor. Doğru noktalara parmak basıyor ve beğenerek takip ediyoruz. Diyalog TV’nin yayınlarının devamını diler yeni yaşlarını kutlarım.”

Emete Yıldızçoban

“Diyalog tv2020’yi sıklıkla takip ediyorum. Çok güzel ve kaliteli yayınlar yapıyorlar. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın gündem özel programını izliyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının ve kaliteli yayınlarının devamını dilerim.”

Abuzer Mehmet

“Diyalog tv2020’yi beğenerek takip ediyorum. Özellikle Reşat Akar’ın akşamüzeri Gündem Özel programını izliyorum. Diyalog TV kaliteli yayınlar yapıyor ve bizlere doğruları aktarıyor. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Bilal Yılmaz

“Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar’ı Birlik Gazetesi’nden beri tanıyorum. Diyalog TV’de en fazla Halk Meclisi ve haberleri izliyordum. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlar çalışanlarına sağlık dolu yıllar dilerim.”

Hüsne Sevim Gürakansel

“Diyalog tv2020’yi beğenerek izliyorum. En fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum ve genel olarak Diyalog TV’nin yayınlarını takip ediyorum. Reşat Akar ülke gündemini değerlendiriyor ve yanlışları ele alıp öneriler sunması hoşumuza gidiyor. Diyalog TV’nin uzun yıllar yayın yapması ve hem halkın hem de esnafın sesi olmaya devam etmelerini dilerim. Diyalog tv2020’nin yeni yaşını kutlarım.”

(Devam edecek)