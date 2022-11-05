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60 bin TL ödedi

Feci şekilde darp edilerek ağır yaralanan Sisa Salimi hastaneden taburcu olurken, zanlı Shayan Doroodiyan kefaletle serbest kaldı

60 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

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Gazimağusa’da, bir eğlence mekanının park alanında, Sisa Salimi isimli kişiyi feci şekilde darp ederek ağır yaralayan Shayan Doroodiyan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, ağır şartlar altında teminata bağlandı. Darp sonucu kulak zarı yırtılan, beyin kanaması geçiren Salimi ise 5 gün süren tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlı Shayan Doroodiyan’ın 30 Ekim 2022 tarihinde, saat 01.30 sıralarında, Kalliland bölgesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının park alanında, tartıştığı Sisa Salimi’ye yumruk vurarak, kulak zarının yırtılmasına ve beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu anımsattı. Sisa Salimi’nin hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındığını belirten polis, 5 gün süren tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildiğini söyledi.
Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçun ciddiyetini belirterek, teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 60 bin TL nakdi teminat ödemesi ve 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. 

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