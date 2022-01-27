Katılım yoğundu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin finans desteği verdiği, İş Kadınları Derneği (İKD) ile İskele Belediyesi’nin yürüttüğü “Kümelenme Vasıtasıyla Kadın/Genç Girişimciliğinin ve İstihdamının Artırılması Çalıştayı” dün düzenlendi.

Çalıştay’a KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile temsilcilerinin yanı sıra İskele Belediye Başkan Vekili Sefa Kurukafa, İKD Başkanı Selin Candemir, İskele Bölgesi iş insanları ve girişimcileri katıldı.

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Bölgesi’ndeki kadın ve gençlerin girişimcilik örneklerinde ve ekonomik üretimde daha fazla yer almasını hedefleyen proje kapsamında düzenlenen çalıştaya katılan KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde girişimcilik potansiyelinin artırılmasına verdiği önemi vurgulayarak kadın ve genç girişimciliği başta olmak üzere tüm girişimcilik adımlarına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalıştay’a katılan İskele Belediye Başkan Vekili Sefa Kurukafa, “bölgede girişimcilik ve bilhassa kadın girişimciliği çok daha fazla teşvik edilmeli” diyerek projeden dolayı heyecan duyduklarını dile getirirken KKTC İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, son toplantılarından bu yana katettikleri yolu aktararak böyle bir proje yürüttükleri için duydukları gururu bir kez daha tekrar etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 11:06