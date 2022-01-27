Toplam 10 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid -19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 646 pozitif vaka saptandı. Güney Kıbrıs’ta ise 92 bin 276 test sonucunda 2 bin 499 yeni vakaya rastlandı, 8 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; dün 18 bin 519 test sonucu 646 pozitif vaka saptandı, Covid -19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Vakaların 307’si Lefkoşa, 123’ü Girne, 131’i Gazimağusa, 31’i Güzelyurt, 30’u İskele, 24’ü Lefke’den.

Kronik hastalıkları vardı

Kuzeyde hayatını kaybeden hastaların Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 98 yaşındaki Zorba Balsaçar ile yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki Emine Kansu olduğu belirtildi.

Kansu ve Balsaçar’ın kronik hastalıkları olduğu öğrenildi.

Pilli'nin sağlık durumu iyi

Bu arada Covid-19’a yakalanan Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, akciğer tomografisi çekilen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin tomografisinde herhangi bir zatürre izine rastlanmadığını ve sonucun temiz çıktığını belirtti.

Akansoy, Bakan Pilli’nin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, izole kalmaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Covid-19 genel tablo

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 586.

Yapılan toplam test sayısı 5295228.

Toplam vaka sayısı 52323.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 47107.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 5053.

Pandemi merkezindeki hasta sayısı 47.

Merkezi karantinadaki vaka sayısı 4994.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 165.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 12.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 1551. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 452. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 469. Takip edilen toplam bileklik sayısı 3429. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 118624.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta en çok can kaybı yaşanan gün oldu.

Rum Sağlık Bakanlığı Coronavirüs tedavisi gören 64-91 yaş aralığındaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kayıpları 724'e ulaştı.

Dün yapılan 92 bin 276 test sonucunda 2 bin 499 yeni vakaya rastlandı, toplam sayı 243 bin 818'e yükseldi.

75'inin durumu ciddi, 34'ü entübe olmak üzere 224 hasta tedavi görüyor.