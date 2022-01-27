Önemli mesaj

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Türkiye’yle bazı koşullar altında yapıcı diyalog kurulması gerektiğini ifade etti.

Alithia gazetesi; Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun, Rum Meclisi AB İşleri ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılarak AB Dönem Başkanı olan Fransa’nın genel politikası konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Catalano konuşmasında, “Türkiye’nin, aktif olduğu alanlardaki tüm eylemlerinin dikkatlice izlenmesi gerektiğini” belirtirken “iklim değişikliği ve terörizmle mücadele gibi konularda ise, uluslararası hukuka saygı şartı ve diyaloğun, Türkiye’nin mevcut koşullarda AB’ye üyeliğine ilişkin olmaması şartlarıyla, Türkiye’yle işbirliği yapılabileceğini” vurguladı.

Gazete, toplantı sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan komite başkanı ve DİSİ Milletvekili Haris Yeorgiyadis’in ise, AB’nin ortak strateji izlemesini, ortak savunma ve ortak AB ordusu kavramlarını da desteklediklerini vurguladığını yazdı.

Yeorgiyadis ayrıca, Türkiye karşısında da kayda değer ortak bir politika güdülmesi gerektiğini savundu.

AKEL Milletvekili Marina Nikolau ise, AB’nin asker ve silahlanmaya yatırım yapmak yerine kamu sağlığını güçlendirme yönünde hareket etmesi gerektiğini belirtirken DİKO Milletvekili Hristina Eurotokritu, partisinin AB’nin ortak savunma mekanizması oluşturulması yönündeki her türlü çabaya destek verdiğini vurguladı.

ELAM Milletvekili Yeadis Yeadis ise, Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri anlaşmanın Güney Kıbrıs’ı da kapsaması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 11:06