Üretim yetersiz

Suna ERDEN

Havaların aşırı derecede soğumasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın günlük elektrik ihtiyacı 380 megavatın üzerine çıktı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; Kıb-Tek ve Aksa’nın ürettiği elektrik miktarı en fazla 280 megavata çıkıyor. Buna ilaveten Güney Kıbrıs’tan günde 60 megavatlık enerji alınmasına karşın ihtiyacı karşılamak mümkün olmuyor ve tüm bölgelerde aralıklarla kesintiye gidiliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun dün yaptığı açıklamada, kurumun ihtiyacı olan yatırımların son yıllarda ihmal edildiğini belirterek vatandaşlara hafta sonuna kadar ‘tasarruf’ çağrısı yaptı. Atun özellikle elektrikli aletlerin kısıtlı kullanılmasını isterken, dün gece iki saate yakın kesinti yapılması vatandaşlardan tepki gördü.

Kar yağdı, sıcaklık düştü

Girne’nin bazı bölgelerine ve yüksek kesimlerine dün gece kar yağarken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü.

Yetersiz üretimden dolayı dün ülke genelinde dönüşümlü kesintiler yapıldı. Soğuk havada yapılan elektirik kesintileri vatandaşı mağdur etti; kimisi battaniyenin altına girip ısınmaya çalıştı, kimisi de gazlı sobalarda geceyi atlattı.

Yetersiz üretimin yanı sıra akaryakıtla ilgili sorunlar da yaşanırken, Bakanlar Kurulu, mali sıkıntıyla boğuşan Kıb-Tek’i Devlet kefalet senedine dayalı olarak 4 milyon dolar borçlandırdı. Kurumun aldığı borçla akaryakıt temin edeceği belirtilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, önümüzdeki cumartesi gününe kadar sorunlara çözüm bulacaklarını ifade etti.

4 gün daha sabır

Bakan Atun, dün Gönyeli-Yenikent bölgesinde elektrik kesintileriyle ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Sunat Atun konuyla ilgili açıklamasında soruna iki noktadan bakılması gerektiğini vurgulayarak, “Enerji, eğitim, hastane gibi meselelerde önceden planlama yapılması gerekiyor.

2017 yılında Gönyeli, Yenikent ve Kermiya bölgeleri için yatırım planlaması yapıldı ancak bu yatırım gerçekleşmedi ve bunun sonucunda da bu durumun bedelini halkımız ödüyor” dedi.

Atun, “Hastalar var, çocuklar var, öğrenciler var. En önemlisi halkımızın yaşantısı var. Evler dışında iş yerleri var. Bu bölgenin elektriksiz kalmaması önemlidir. Gönyeli Belediyesi’nden gerekli izinler gelmiştir. Kıb-Tek ise süratle bu sorunu çözmek için işe başlamıştır” şeklinde konuştu.

Atun, Gönyeli , Yenikent ve Kermiya bölgesindeki sıkıntılı bölgelere yapılacak çözüm önerilerinden bahsederken, “Burada temel gaye yük paylaşımı yapılmasıdır” dedi.

Bu bölgelerdeki sıkıntının giderilmesi için çalışmalara başlandığını da kaydeden Atun, hedeflerinin cumartesine kadar çalışmaların tamamlanması ve sorunların giderilmesi olduğunu söyledi. Bakan Atun, şunları ifade etti:

“Arkadaşlarımın hedefi cumartesine kadar bu sorunu çözmektir. Önümüzde 4 gün daha var. Hep birlikte bu duruma göğüs germeye çalışacağız. Evde kullanılan elektrikli aygıtların bir bölümünü kullanmamaya veya dönüşümlü kullanmaya özen gösterirsek, bu sıkıntılar e aza indirgenecektir. Eğer tüketimimizi Cumartesi’ne kadar azaltırsak bu elektrik kesintileri yaşanmaz. Ancak her halükârda Cumartesi’ne kadar halktan tahammül rica ediyoruz, tedbirlerimizi almaya gayret edelim. Arkadaşlarımız fedakârca iş planı yapmıştır. Cumartesiye kadar çalışmalar sonuç verecektir.”

“Alayköy Sanayi Bölgesi’ne 50 MW’lik ek trafo”

2022 yılı içerisinde KIB-TEK’te yapmayı hedefledikleri yatırımları da açıklayan Atun,“ İkinci olarak Gönyeli Trafo Merkezi’nin 25 MW’lik kapasitesi ise 50 MW’ye çıkarılacaktır. Ardından Lefkoşa Trafo Merkezi ile Gönyeli Trafo Merkezi arasına 2,5 kilometre boyunda 25 MW’lik yer altı kabloları döşenerek ek kapasite sağlanacaktır. Bütün bu yatırımların maliyeti ise 10 milyon Euro’dur. Kıb-Tek’in 2022 yılındaki bütçesinde yer alacaktır. Seçim yasakları kalkar kalkmaz bu ihalelere hemen başlanacaktır. Bölge halkı elektriksiz kalamaz. Devlet isek, yönetici isek bu makamların hakkını vermeliyiz. Sorunları yerinde ön görüde bulunarak devlete gerekli yatırımları yaptırtmak ve bölgeleri yolsuz, elektriksiz, hastanesiz bırakmamamız gerekir…”dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 10:59