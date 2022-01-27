Sevenleri uğurladı

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski İskele Milletvekili Alirıza Usluer dün son yolculuğuna uğurlandı.

Usluer için dün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenledi.

Meclisi bahçesinde saat 10.30'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Usluer’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Ailesi, Usluer’in tabutu başında gözyaşı döktü, dualar okudu.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Alirıza Usluer’in özgeçmişi okundu, ardından sırasıyla Usluer’in ailesi adına damadı İbrahim Bayıkoğlu, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, merhum Usluer’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

Meclis bahçesindeki törenin tamamlanmasının ardından, Usluer’in cenazesi İskele’ye götürüldü. Usluer, İSkele’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

“Gerçekten bir vatanperverdi”

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Usluer’in uzun yıllar KKTC polis teşkilatında, ardından bir muhtar, belediyesi meclis üyesi ve kendisiyle aynı dönemde Meclis çatısı altında bir milletvekili olarak halkına hizmet veren çok değerli biri olduğunu belirtti.

“O gerçekten bir vatanperverdi. KKTC’ye inanan, hizmet aşkıyla halkına hizmet eden ama aynı zamanda da çok iyi bir aile babasıydı” diyen Tatar, Usluer’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise, Alirıza Usluer’in çeşitli kademelerde görev almış, çalışkan ve dürüst insan olduğuna işaret ederek, “KKTC önemli bir değerini kaybetmiştir” dedi.

Usluer’in 1989 yılında polis teşkilatından polis çavuşu olarak emekli olduktan sonra uzun yıllar İskele’de muhtarlık, belediye meclis üyeliği ve son olarak da 2009-2013 yılları arasında UBP İskele milletvekili görevi yaptığını hatırlatan Sennaroğlu, şöyle konuştu:

“Kardeşimizin kıymetli hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Usluer, çalışkanlığı ve vatanseverliğiyle hepimizin örnek alacağı bir yaşam sürmüştür. İsmi ve hatırası en saygın şekilde anılacak ve hatırlanacaktır.”

Usluer’in damadı İbrahim Bayıkoğlu da törene katılan herkese teşekkür ederek, “Geride bıraktığı eşi ve bizler, onun sergilediği duruşu ondan devralarak ömrümüzün sonuna kadar sergileyeceğimize naaşı önünde söz veriyorum” dedi.