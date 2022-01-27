Bu şanlı direniş unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde, İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı “göğsünü siper ederek şahlandığı” 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin 63’üncü yıl dönümünde şehitleri andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “27-28 Ocak 1958 Direnişi” dolayısıyla mesaj yayımladı.

İngiliz Sömürge Yönetimi’nin, Rum liderliği ile birlikte halkı, egemenlik hakkından yoksun bırakarak azınlık yapmaya çalıştıkları o günlerde “İngiliz’e ve Rum’a boyun eğmeyeceğiz” diyerek ayağa kalkan Kıbrıs Türk halkının, mücadele tarihinde çok önemli bir yer tutan 27-28 Ocak 1958 direnişini kanı ve canıyla gerçekleştirdiğini ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Halkımız bu direnişle, kendi geleceğini belirleme hakkına sahip çıkacağını; egemen, özgür ve bağımsız olarak yaşamak istediğini dünyaya haykırmış; Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki gün boyunca devam eden bu büyük direnişte, 7 şehit ve çok sayıda yaralı vermiş ama boyun eğmemiştir.

27- 28 Ocak Direnişi; Kıbrıs Türk halkının azınlık olmadığını, Rum’a yama olmayacağını, Kıbrıs’ta iki ayrı halk olduğunu dünyaya gösterirken, egemenliğin sağlanması mücadelesinde de önemli bir yer tutuyor. Halkımızın can ve kan pahasına gerçekleştirdiği 27-28 Ocak Direnişi ve sonrasında TMT öncülüğünde verilen mücadeleyle halkımız eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaşmıştır.

Enosis hedefli olarak 1963 Aralık ayında başlatılan Kanlı Noel saldırıları sonrasında da halkımız, Anavatan Türkiye’nin yardım ve desteğiyle verdiği mücadele ile 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla da bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini taçlandırmış ve bugün kendi egemen devletinin çatısı altında özgür ve bağımsız olarak yaşamaktadır.

27-28 Ocak Direnişi ile bu direnişte toprağa düşen şehitlerimizden aldığımız ilham ve güçle bugün de Rum’a boyun eğmeyeceğimizi; egemenliğimize, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza ve devletimize sahip çıkacağımızı dünyaya haykırmaktayız.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin ise, Kıbrıs’a tek başına sahip çıkma, halkı azınlık durumuna düşürme çabalarına devam ettiğini ifade ederek, “Geçmişte olduğu gibi bugün de buna seyirci kalmayacak ve devletimiz ile halkımızın hak ve menfaatlerini korumak için Anavatan Türkiye’ye daha da sıkı sarılarak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Tatar, kalabalık bir heyetle Kayseri’ye gidecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak amacıyla davetli olarak bu sabah Kayseri’ye gidecek.

Açıklamaya göre, Tatar’a Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Asya Beyaz, Kıbrıs Türk Tütün Kurumu (KTTK) Genel Müdürü Selahattin Bayırkan ve KTTK yönetim kurulu üyesi Hasan Yağız eşlik edecek.

Harid Fedai'nin kızını kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'nin kızı İley Fedai Taşkın ve eşi Hakan Taşkın’ı kabul ederek görüştü.

Aaçıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13 Ekim 2017’de 87 yaşında hayata veda eden BRT’nin kurucu müdürü, Kıbrıs gazetesi yazarlarından, araştırmacı, yazar ve edebiyatçı Harid Fedai'nin kızı İley Fedai Taşkın ve eşi Hakan Taşkın’ı kabulünde yaptığı konuşmada, Harid Fedai’nin Kıbrıs Türk edebiyatının önemli ve çok değerli bir ismi olduğunu dile getirdi.

Öymez’den Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’i kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasına katılmak üzere ülkeye gelen TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’e, ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Böylesine anlamlı ve önemli bir filmin galasının KKTC’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TRT yetkililerine, filmin oyuncularına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 11:03