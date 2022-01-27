Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçimin ardından beklediklerinin altında bir oy aldıklarını belirterek, "Takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz" dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir programda seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, “Beklediğimizin altında bir oy aldık. Hayal kırıklığı yaşadık, ihanetle karşılaştık. İçerden ve dışardan büyük operasyonlarla karşılaştık. Gücümüzü koruduk ancak biz çok daha iyisini bekliyorduk” dedi.

“Demek ki biz uzayda yaşıyoruz” diyen Arıklı, “Bu sıkıntıları yaşayan, uzaydaki insanlar veya bir başka ülkedeki insanlar herhalde... Halkımız bu durumdan çok memnun, memnun olduğu için de iktidar partisine yeniden güç verdi, ‘devam’ dedi” ifadelerini kullandı.

Halkın alışkanlıklardan vazgeçemediğini belirten Arıklı, şöyle devam etti:

“Takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz. Takım tutar gibi milletvekilini benimsiyoruz, sarılıyoruz. Sonuna kadar da ne olursa olsun savunuyoruz.”

Arıklı, UBP’den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Bertan Zaroğlu’na işaret ederek, "Bütün gücünü ve performasını YDP’nin tabanı üzerinde kullandı. Hatay’dan bir araba dolusu muhtar aldı geldi. O muhtarlar kapı kapı dolaştı. Ellerine liste verdi ve bir ikna operasyonu yapıldı. Bu performansı YDP’de kalarak ortaya koysaydı, bu paraları harcasaydı hem YDP 8-10 vekille Meclisteydi hem de kendisi milletvekili olurdu ve büyük ihtimalle de bakan olurdu. Ama bir kumar oynadı ve kaybetti” diye konuştu.