CTP’ye büyük görev düşecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi ve komitelerde kendilerine büyük görev düşeceğini ifade etti.

Halkın şu anda ekonomik olarak uçurumun kenarında olduğunu savunan Erhürman, halkı uçurumun kenarından döndürmek için sert muhalefeti halkla birlikte sergilemek konusunda hızlı ve yoğun bir dönem geçireceklerini vurguladı.

Komitelerde CTP’ye büyük görev düşeceğini vurgulayan Erhürman, halkın CTP’ye çok büyük bir sorumluluk yüklediğine dikkat çekti. CTP’nin yüzde 50 oranında hem milletvekili sayısını hem de oy oranını artırdığının altını çizen Erhürman, halkın CTP’ye güven duyduğunu söyledi.

Bu güvene layık olma arzusunda olduklarını belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının zor günlerden geçtiğini ifade etti.

Bundan sonra da tüm sorunların takipçisi olacaklarına işaret eden Erhürman, “Meclis’e ekonomiyi biraz olsun toparlayacak yasa tasarıları gelirse, sırf muhalefette olduğumuz için CTP karşı çıkmaz” dedi.

Erhürman, “Sayın Sucuoğlu’nun ‘radikal kararlardan’ kastı, elleri halkın cebine daha da uzatmaksa, vergilerin oranlarını yükseltmekse, bunlara tepkimiz sert olacak” diye konuştu.

“Bir sonraki hedef tek başına iktidar”

Örgütsel yapılanmalarında ve halkla ilişkilerinde birtakım aksaklıklar tespit ettiklerini ve bunlara dönüp bakacaklarını kaydeden Erhürman, “Bu seçim sonuçlarından sonra artık CTP’nin bir sonraki hedefi, tek başına iktidar olmaktır. CTP bir perdeyi yıktı ve geçti. Bir perdeyi yıkıp geçtik, bundan sonra halkımızla teması yoğunlaştıracağız” diye konuştu.

Sadece seçim döneminde değil her zaman halkın yanında olduklarını göstereceklerini vurgulayan Erhürman, “UBP, asgari ücreti belirleyip asgari ücretten vergi almaya devam edecek” dedi.

“Biz ekonomik açıdan önümüzde umutlu günlerin olduğuna dair gözleme sahip değiliz” diye konuşan Erhürman, seçim döneminde tekrarladıklarını, mecliste de söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

“Karma oy sistemi uygun değildir”

Erhürman, “Bir şey olmak için siyaset yapmaktan vazgeçilmeli. Bir an önce bunu fark etmemiz lazım. Herkesi ciddiyete davet ediyorum. Bu sorunlar, Kıbrıs Türk halkının sürekli yaşadığı bir durum değildir. Her duruma karşı hazırlıklı olacağımız bir sürece girmemiz lazım” dedi.

Karma oy modelinin demokrasimize çok da uygun düşmediğini vurgulayan Erhürman, karma oy sisteminde siyaset yarışının, bireyler arası bir yarışa döndüğünü söyledi.

Meclis açılır açılmaz bu konuyu gündem yapacaklarını kaydeden Erhürman, “Bizim irademiz doğru olanın karma oyun kalkması yönündedir” diye konuştu. Hükümette olanların, proje yapmakla ve plan geliştirmekle yükümlü olduğunu belirten Erhürman, günlük sorunları halledecek alanın ise bürokrasi olduğunu ifade etti.

“Halkla birlikte tepkimiz ağır olacak”

Erhürman, halkı fena halde yoran bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu vurguladı ve krizin üstüne kriz eklenerek bugünlere geldiğini kaydetti. Söz konusu anlayışın değişmesini ümit ettiğini söyleyen Erhürman, değişmemesi durumunda halkla birlikte tepkilerinin ağır olacağına dikkat çekti.

Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erhürman, genel seçimlerden önce birçok yerde adaylarını açıkladıklarını belirtti ve diğer yerlerdeki çalışmalarına da devam edeceklerini söyledi.

“Hedef belediye seçimleri…”

“CTP bu seçimde perdeyi yırttı ve yüzde 30’un üzerine çıktı. Koşullar çok zorlayıcı olmasına rağmen buraya geldi. CTP’nin önü açıktır. Eksiklerimizi tamamlayacağız ve bir sonraki seçimde tek başına iktidardır hedefi ile gireceğiz” diye konuşan Erhürman, önlerinde belediye seçimlerinin olduğunu ve çalışmaya devam edeceklerini ekledi.