Kaynak akışında sorun var

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz sezonuna girildi. Turist akışının en fazla olduğu yaz sezonunda hizmet vermesi öngörülen Girne Antik Liman’daki çalışmalar bitmedi. Çalışmaların kaynak aktarımı ve ödemelerle ilgili yaşanan sorunlardan aksadığı belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Antik Limanın restorasyon çalışmalarında sürecin aksadığını kaydetti. Şenkul, Antik Limanın en kısa sürede tamamlanıp açılmasının hem Girne hem de ülke turizmi için can alıcı olduğunu ifade etti. Şenkul, hükümeti, “durumun ciddiyetini iyi idrak etmeye ve projenin tamamlanması için gereğini yapmaya” davet etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul, şunları ifade etti:

“Ülkemizdeki gerek ihale yöntemi gerekse ihale sürecindeki hak ediş ödemelerindeki hantallık ciddi sorun. Geldiğimiz noktada ilgili paydaşlarımızdan aldığım bilgi sonradan ortaya çıkan ekstra elektrik harcamaları ile ilgili kaynak sorunun olmadığıdır. Antik Limanın en kısa sürede tamamlanıp açılması hem Girne hem de ülke turizmi için can alıcıdır, ertelemeye gelmez, gelemez. Bu noktadan hareketle Girne Belediye Başkanı olarak hükümetimizi durumun ciddiyetini iyi idrak etmeye ve projenin tamamlanması için gereğini yapmaya davet ederim.

Hükümet içi çekişmeler, kaynak artışı ile ilgili kafalardaki soru işaretleri yüzünden projenin öngörülenden 2-3 hafta fazla gecikmesi ülkemiz için hem maddi hem de imaj açısından telafisi zor hasarlar yaratacaktır.

Özetle, Girne Antik Limanın açılmasını sağlayın ondan sonra iç muhasebenizi kendi aranızda gerekirse yaparsınız diyoruz.

Yok eğer bu sorunu aşamayacağınızı düşünüyorsanız,

Girne Belediyesi olarak projeyi bu noktadan alıp 2 ay içinde sonlandırmaya hazır olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.

Son olarak başta Turizm Bakanlığı Müsteşarı olmak üzere Turizm Bakanlığının projeyi tamamlama yönündeki iradesi ve gayretinin tam olduğunu sürecin yakınen takipçisi olan biri olarak söylemeden geçemem.”