Polise bravo

Lefkoşa’da sabaha karşı meydana gelen kazada 14 yaşındaki yayaya çarparak olay yerinden kaçan sürücü Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Süleyman Şengönüller isimli sürücü, yönetimindeki JM 843 plakalı araç Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyrederken, Turgay Ersalıcı Oto Galeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak geçmekte olan Sabit Arda Yangın’a çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Arda Yangın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 14 yaşındaki çocuk, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

179 promil alkollü çıktı

Meydana gelen kazanın ardından Lefkoşa Trafik ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek için harekete geçti. Yürütülen ileri soruşturmada kaçan sürücünün Süleyman Şengönüller olduğu belirlendi. Sürücü, Ercan Havalimanından yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Gözaltına alınan sürücünün alkol testinde, kaza esnasında 179 promil alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.