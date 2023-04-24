Melekler Takımı unutulmadı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl buruk bir şekilde kutlandı. Türkiye’de meydana gelen depremde öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kaybetmesinden dolayı sınırlı etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen törenlerde Melekler Takımı da anıldı.

Lefkoşa ‘da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek yetkilileri katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Değirmenlik’te de kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 23 Nisan Atatürk büstü önünde gerçekleşen askeri törenle kutlandı.

Çelenklerin büste sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Nail Türe tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ile son buldu.

İskele’de iki tören düzenlendi

İskele ’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’nda başladı ve Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

Dans gösterisi sergilendi

Ayrıca Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan kutlama töreninde öğrenciler, sergiledikleri çeşitli etkinliklerle, 23 Nisan coşkusunu katılımcılarla paylaştı.

Kutlamalarda Girne özel eğitim okulu öğrencileri tarafından hazırlanmış çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletilerinin yanısıra, dans gösterisi sergilendi.



Haspolat İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi

Öte yandan Haspolat İlkokulu’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda renkli anlar yaşandı. Etkinlikte depremde hayatını kaybeden Melekler Takımı da anıldı.