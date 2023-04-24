‘Daha çok kapı olmalı’

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs’ta sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılmasının üzerinden tam 20 yıl geçti.

Bu süre içerisinde toplam 9 sınır kapısı karşılıklı geçişlere açıldı.

Kıbrıslı Türkler ve Rumlar, 1974'ten beri adayı ikiye bölen Yeşil Hat'tı, 23 Nisan 2003 tarihinde ilk kez serbestçe aşabildi.

İlk karşılıklı geçişler Ledra Palace sınır kapısından yapıldı. Geçen 20 yıllık sürede toplam 9 sınır kapısı karşılıklı geçişlere açıldı.

Kapıların açılmış olmasından memnun olan vatandaşlar, 20 yıl önce atılan bu adımın her iki tarafa yaradığını söyledi. Vatandaşlar, kuzey ile güney arasında yoğun geçişler olduğunu, bu nedenle kapılarda uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. Saatlerce kapılarda beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.



Ne dediler?

Özlem Sarı

“Sınır kapılarının açılmasından bu yana içimiz buruk. Aslında bu adada barış olmalıydı. Şimdilik karşılıklı geçişlerle yetiniyoruz. Gerçi sınır kapılarında sorunlar yaşanıyor. Mesela Rum polislerin İngilizce bilmemesi nedeniyle çok sıkıntı yaşıyoruz. İşlemlerin aksamasından dolayı kapılardan kuyruğa giriyoruz. Metehan’da 2 saat arabada beklemek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle acilen yeni sınır kapılarının açılması gerekiyor.”

Şimal Koşan

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ailem beni gezdirmeye çıkardı. Ailemle alışverişe güneye alışverişe gidecektik. Ancak sınır kapılarından sıkışıklık olduğu için uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Beklemek zorunda kaldığımız zamanlar aracın arka koltuğunda müzik dinliyorum ve oyun oynuyorum ancak çok sıkıcı geçiyor.”

Özcan Koşan

“Kapılar ilk açıldığında çok heyecan vardı, şimdi ekonomik sebeplerle geçişlerde eşitsizlik oluyor. Çünkü biz Rumlar kadar çok sık geçiş yapamıyoruz. Bizim paramız güneyde avantajlı değil. Ancak onlar Euro kullandığı için kuzeyde Rumlar avantajlı durumda. Bir başka sorun da sınır kapılarındaki yoğunluk. Kapılarda yoğunluk olduğu için uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle yeni kapılar açılmalıdır. Sırf beklememek için Metehan’dan yaya olarak geçiyorum, çünkü çok bekleme süreleri bizi yoruyor. Geçişlerin kolaylaşması için daha çok sınır kapıları açılmalıdır.”

Osman Ali

“Tam 20 yıl oldu kapılar açılalı, karşılıklı yoğun geçişler yaşanıyor. Özellikle Rum kesimindeki kapılarda bekleme süreleri daha uzun oluyor. Bu nedenle sınır kapılarının çoğaltılması konusu acilen hükümetin gündemine gelmelidir.”

Alaattin Kesen

“Ben taksicilik yapıyorum. Rum polisi, bize çok zorluk çıkarıyor, geçişler eziyete dönüşüyor. KKTC plakalı araçlar uzun süren işlemlere tabii tutuluyor, bizlere mobing uyguladıklarını düşünüyorum. Ancak bizler Rum geçişlerinde onlara böyle bir muamele yapmıyoruz burada bir eşitsizlik söz konusudur. Yetkililer iki konuyu ciddi şekilde ele almalı. Hem yeni kapı açılmalı hem de siyasiler bizlere çıkartılan zorluklarla ilgili siyasi temaslarda bulunmalı.”

Belgin Demirel

“Sınır kapılarının açılmasının üzerinden 20 yıl geçti. Kapıların açılması her iki tarafa yaradı. Ancak karşılıklı yoğun geçişler olduğu için kapılarda sıkışıklık yaşanıyor. İnsanlar saatlerce kapılarda bekliyor. Geçişler eziyete dönüşüyor. Kapıların bu ülke için çok büyük bir önemi vardır. Gelen Rumlar ülkemizde Euro harcıyor. Esnaf ve birçok iş kolu bundan yarar görüyor. Bu nedenle yeni kapılar açılmalı, mevcut kapılardaki sorunlar çözülmelidir.”

Özel Duru

“Sınır kapılarının açılması iyi oldu ancak memnun olmadığım bir durum var. Kıbrıs adası benim vatanım ve kendi ülkemde kimlikle geçişlere tabii tutuluyorum. Nasıl İstanbul ile Ankara arasında kimlikle geçiş yoksa burada da olmalı. Çünkü Kıbrıs adası bir bütündür.”

Hasan Ersoy

“Geçişlerde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Kapılardaki araç sigortası kontrolleri bekleme süresini uzatıyor. Kapıların artmasıyla bekli yaşanan sorunlar çözülür. Havalarda ısındı, insanlar 2-3 saat kapılarda beklemesin. Yetkililer gerekli önlemleri alsın.”

İlhan Yağmur

“Kapılar iyi ki açıldı ancak burada kolaylık yok, karşı tarafla iletişimimiz oluyor. Ancak kapılarda sorunlar dağ gibi. Saatlerce beklediğimiz oluyor, bu çok can sıkıcı bir durum. Özellikle ailece çocuklarıyla uzun süre bekleyenler daha çok mağdur oluyor. Yetkililerden kapılardaki sorunları çözmelerini bekliyoruz.”

Cem Ayken

“Kapılar açılması herkes için çok iyi oldu. Mesele ben Rum tarafına taşımacılık yapıyorum. Birçok kişi güneyde çalışıyor. Rumlar da burada Euro harcıyor ve esnafın yüzünü güldürüyor. Herkesin yararına olan kapılardaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Bana göre yeni kapılar açılırsa sorunlar çözülür ve daha fazla geçişler olur.”