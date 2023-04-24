23 Nisan coşkusu

Merit Park Hotel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Bu sene Ramazan Bayramının son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların yoğun ilgi gösterdiği çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ramazan Bayramının ilk gününden itibaren “Kızılderili aktivitesi, Piknik, Bubble Show, Korsan Aktivitesi, Kukla Vantrolog ve Hacivat Karagöz” gibi birbirinden güzel etkinliklerin yanı sıra Merit Park Hotel için bir klasik haline gelmiş yürüyüş korteji ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlandı.

Kortej, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. Yılını anmak ve kutlamak maksatlı, Meritta Club direktörü Burak Sarıkaş’ın yapmış olduğu günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile başladı. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de anıldığı bu kutlu günde minikler ellerinde Türk Bayrakları ve K.K.T.C bayrakları hep bir ağızdan 10. Yıl Marşını söyledi.

Yoğun Katılımın olduğu 23 Nisan kutlaması nedeniyle havuz başı kortej yürüyüşü yapıldı, uçurtma uçurma etkinliği düzenlendi.



