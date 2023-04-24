Cesarete bak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Başman Elektronik isimli işletmenin güvenlik kamerasını kırarak içeri giren İbrahim Turaç, 3 adet kazan çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı tarafından kırılan güvenlik kameraları tamir edildi. Polis, daha sonra kayıtları inceleyerek, zanlıyı tespit etti. Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının 7 Nisan 2023 tarihinde, Başman Elektronik isimli işletmenin güvenlik kamerasını kırarak hasara uğrattıktan sonra içeriye girdiğini ve 3 adet bakır kazan sirkat ettiğini açıkladı.

Zanlının güvenlik kamera kaydı sonucu tespit edildiğini aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi. Alınacak ifadeler olduğunu, çalınan kazanların henüz bulunmadığını kaydeden polis, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.