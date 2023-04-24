Muhittin’in başı belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Muhittin Onur Asarkaya’nın işletmeciliğini yaptığı kuaför salonuna gelen genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlının genç kadının kalçasını ve göğsünü sıktığı belirtildi. Zanlının ise ifadesinde sadece masaj yapıyordum” diyerek suçlamaları reddettiği açıklandı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 20 Nisan 2023 tarihinde, polise giden 23 yaşındaki Y.B’nin, kuaför olan Muhittin Onur Asarkaya tarafından kalçası ve göğsü sıkılmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.

İddiaları reddetti

Polis, şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, suçlamalarla ilgili sorgulanan zanlının genç kadının iddialarını reddettiğini belirtti. Polis, zanlının genç kadına masaj yaptığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis memuru, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, cinsel taciz suçundan yargılanmak üzere serbest kaldı.