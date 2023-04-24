Yazık oldu

Girne - Değirmenlik anayolu üzerinde el freni çekili halde kullanılan araç aniden alev alarak yandı. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Aracın Cengizhan Bıyıklı’ya ait olduğu, sürücünün seyir halindeyken freni takılı bıraktığı, balataların aşırı ısınması sonucu yangın çıktığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; araç yangını dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Cengizhan Bıyıklı yönetimindeki HA 022 plakalı araç, taşocakları mevkiinde aniden alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak, itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Sürücünün seyir halindeyken el frenini takılı bıraktığı, yangının fren balatalarının ısınması neticesinde çıktığı açıkladı.