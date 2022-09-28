Kaynak sıkıntısı var

Maliye Bakanlığı kamu harcamaları için bir kez daha borçlanmaya gidiyor. Bakanlığın kamu maaşlarını ödeyebilmek için borçlanmaya gittiği belirtilirken, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla 8 milyon dolar borçlanma için ihaleye çıktı. Maliye böylelikle 2022 yılında 7’nci kez borçlanmaya gitmiş oldu.

Merkez Bankası resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; ihale 29 Eylül'de gerçekleşecek.

Yapılan duyuruda şunlar belirtildi:

“Maliye Bakanlığı’nın 29 Eylül 2022 tarihinde, KKTC Merkez Bankası aracılığında

gerçekleştireceği ihaleye ilişkin, Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlara/bilgilere

aşağıda yer verilmektedir. İhalede borçlanılacak tutar 8.000.000 USD (Sekiz Milyon ABD

Doları) olup, Hazine söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk

Lirası’na dönüştürerek kullanacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla

katılabilir. Katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebileceklerdir.

2022’de yedinci borçlanma

Maliye, dünkü ihaleyle 2022 tarihinde yedinci kez borçlanmaya gitti. Yılın ilk iç borçlanması için 25 Şubat 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. 110 gün vadeyle 74 milyon borçlanma talebinde bulunulurken, kamu ve özel bankalar 70 milyon teklif verdi. Yılın ikinci borçlanması ise 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye, 71 gün vadeyle 30 milyon TL talebinde bulundu. Maliye talep ettiği 30 milyonun tamamını yüzde 26, 6 oranında bileşik faizle aldı. Yılın üçüncü iç borçlanması için ise 30 Mart’ta ihaleye çıkıldı. Maliye 100 gün vadeyle 150 milyon TL talep ederken, kamu ve özel bankalar 35 milyon TL teklif verdi.

Dördüncü borçlanma ise 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Maliye Hazine Bonosu vererek 150 milyon liralık ihaleye çıkarken, bankalara 74.150.000 TL teklif verdi.

Maliye 27 Nisan 2022 tarihinde de 100 gün vadeyle 31 milyon TL borçlanmaya gitti. Kamu ve özel bankalar 26 milyon TL teklif verdi. Maliye 23 Haziran’da da 101 gün vadeyle 205 milyon TL borçlanma talebi ile Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesine çıktı.