Sadece bir ay hapis yatacak

KKTC'ye geçerek askeri yasak bölgeyi fotoğrafladığı için tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa’da Askeri Mahkeme'de görülen davada, Yargıç Murat Soytaç, Soutzi ile ilgili kararı saat 15.30 sıralarında açıkladı.

Yasada 5 yıl hapis öngören askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçundan yargılanan sanık bir ay cezayla kurtuldu.

Yargıç Soytaç, sanığın askeri yasak bölgeyi fotoğraflarken kötü bir niyeti olmadığına ve hatıra amaçlı fotoğrafladığına, hiçbir askeri unsur, teçhizat ve birliği veya hareketini kaydetmediğini, bu fotoğrafları başka bir suçu işlemek için kullanmayacağına kanaat getirildiğini ve sanığın dava sürecindeki iyi halinin de göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığını belirtti.

Söz konusu suçun 5 yıla kadar hapislik gerektiren ve ülke, kamu ve askeri güvenliği tehlikeye atabilecek vahim bir suç olduğunu belirten Soytaç, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesine hükmedildiğini ve bir ay süreyle hapis cezasının uygun görüldüğünü kaydetti.

Soytaç, ayrıca ele geçirilen emareler ve elektronik cihazlarda bulunan ve suç teşkil eden verilerin silinerek Soutzi’ye iade edilmesine de karar verildiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Andreas Soutzi’nin İskele’de kaldığı bir otel odasında telsiz bulunmuştu. Ancak sanığın güneye gittiği ortaya çıkmıştı.

Sanığı arananlar listesine alan polis, 30 Ağustos 2022 tarihinde Pile’den KKTC’ye geçiş yaptığı esnada tutuklamıştı. Sanığın tasarrufunda biri askeri bölge olan Google’da işaretlenmiş 2 harita, fotoğraf makinesi, GPS cihazı, ses kayıt cihazı ve ses kayıtlarıyla birlikte, hafıza kartlarında 75 klasörde 21 bin 775 verinin bulunarak incelemeye alınmıştı. Sanık, soruşturma kapsamında tutuklu kaldıktan sonra 15 Eylül’de askeri Mahkeme tarafından yargılanmak üzere 7 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmişti

Mahkeme sonrasında basına açıklamalarda bulunan sanığın Avukatı Öncel Polili, davanın tahkikatının tamamlandığını ve müvekkiline getirilen tek suçlamanın “1. derece askeri yasak bölge” olan 5 bölgeyi fotoğraflamak olduğunu belirterek, aleyhinde herhangi bir casusluk suçlaması bulunmadığını vurgulamıştı.

Polili, bununla birlikte zanlı aleyhine getirilen “2 adet telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması” suçlamasının ise İskele Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam edeceğini, davanın büyük ihtimalle Salı günü gerçekleştirileceğini kaydetmişti.