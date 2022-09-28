Yine gerilim yaşandı

Lefkoşa'da Metehan bölgesinde başlayan "Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi" inşaatına karşı dün öğleden sonra bazı meslek birlikleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ortak eylem düzenledi.

Eylemciler konuşmaların ardından insan zinciri oluşturdu, bir grup eylemci telleri aşarak inşaat alanına girdi.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği öncülüğünde düzenlenen eyleme Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Halkın Partisi, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kooperatif Görevlileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası da destek verdi.

“Külliyeye Hayır”, “Külliye Değil Hastane”, “Külliye Değil Okul” pankartları açan eylemciler, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Müdahale değil özgürlük”, “Kıbrıs’ta külliye istemiyoruz” sloganları attı.

Eylem sırasında bazı eylemciler trafik akışını kesti.